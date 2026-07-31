MPV rẻ nhất Việt Nam là đây: Giá thực tế chỉ từ 395 triệu đồng, lớn hơn Innova Cross, thêm lựa chọn giá 'dễ thở' cho dân dịch vụ

Giá MG G50 thấp nhất phân khúc

Theo thông tin từ các đại lý, MG G50 đang được giảm giá "kép". Cụ thể, giá niêm yết ban đầu của xe ở mức 559 triệu đồng cho bản MT COM. Sau khi áp dụng chương trình khuyến mãi đầu tiên, giá xe còn 445 triệu đồng. Kết hợp cùng chính sách giảm thêm 50 triệu đồng dành cho khách hàng thân thiết mua chiếc xe thứ hai, mức giá cuối cùng chỉ còn 395 triệu đồng.

MG G50 bản tiêu chuẩn là MPV giá rẻ nhất thị trường. Ảnh: Đại lý

MG G50 được phân phối trên thị trường với ba phiên bản gồm MT COM, AT DEL và AT LUX. Mức giá niêm yết tương ứng cho ba phiên bản này lần lượt là 559 triệu đồng, 698 triệu đồng và 749 triệu đồng. Với mức chiết khấu thực tế hiện tại, bản số sàn MT COM trở thành lựa chọn có giá thấp nhất phân khúc. Những chiếc G50 được bán ra thị trường hiện tại có VIN 2025.

Kích thước MG G50 lớn hơn phần lớn B-MPV khác

Về kích thước tổng thể, MG G50 sở hữu các thông số chiều dài, chiều rộng và chiều cao lần lượt là 4.825 x 1.825 x 1.778 mm, đi cùng chiều dài cơ sở đạt 2.800 mm. Vóc dáng này giúp xe có thể đứng chung mâm về kích thước với Toyota Innova Cross.

Dù vậy, giá bán của xe lại ngang hàng với những mẫu MPV cỡ nhỏ như Mitsubishi Xpander, Toyota Avanza hay Hyundai Stargazer. Với mức giảm sâu hiện nay, giá MG G50 thậm chí còn thấp hơn nhiều dòng xe cỡ A trên thị trường.

G50 có thể xếp ở nhóm trên Xpander hay Avanza khi xét về kích thước. Ảnh: Đại lý

Trang bị MG G50 MT có gì?

Để đạt được mức giá tối ưu, trang bị trên phiên bản 1.5 MT COM dừng lại ở mức cơ bản. Xe trang bị hộp số sàn 6 cấp và lược bỏ màn hình cảm ứng giải trí, thay thế bằng hệ thống radio tiêu chuẩn. Toàn bộ không gian nội thất sử dụng ghế nỉ cùng khả năng điều chỉnh hoàn toàn bằng cơ.

Ngoại thất bản tiêu chuẩn dễ nhận biết nhờ bộ mâm sắt ốp nhựa. Ảnh: Đại lý

Sức mạnh vận hành của MG G50 đến từ khối động cơ xăng 1.5L tăng áp, sản sinh công suất tối đa 169 mã lực và mô-men xoắn cực đại 285 Nm, kết hợp hệ dẫn động cầu trước. Đây là thông số đầu ra khá ổn đối với một mẫu xe MPV phổ thông.

Trang bị an toàn trên bản tiêu chuẩn vẫn đảm bảo đầy đủ các tính năng cơ bản như hỗ trợ phanh (ABS, EBD, BA), hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo áp suất lốp và cảm biến khoảng cách phía sau. Phiên bản này không tính năng ga tự động Cruise Control.

Trang bị tiện nghi ở mức cơ bản nhưng nội thất xe rộng rãi. Ảnh: Đại lý

Về chính sách bảo hành, hãng áp dụng thời hạn 5 năm không giới hạn số km đối với xe đăng ký biển trắng. Đối với xe đăng ký biển vàng phục vụ kinh doanh, thời gian bảo hành được quy định là 3 năm hoặc 100.000 km, tùy điều kiện nào đến trước.

Nhìn chung, với không gian cabin rộng rãi vượt phân khúc cùng mức chi phí đầu tư ban đầu chỉ dưới 400 triệu đồng, MG G50 bản MT COM là phương án đầu tư hợp lý cho những ai kinh doanh dịch vụ vận tải, giúp nhanh chóng thu hồi vốn và tối ưu chi phí vận hành.