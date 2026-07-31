Đột kích một căn nhà lúc 9 giờ tối, công an triệt phá đường dây sản xuất sữa giả từ hóa chất, tịch thu 5.300 lít và loạt máy pha trộn công nghiệp

Cơ quan An toàn Thực phẩm bang Uttar Pradesh (Ấn Độ) vừa phối hợp với lực lượng chức năng triệt phá một cơ sở sản xuất sữa giả quy mô lớn tại khu vực Kheragarh, thành phố Agra. Chiến dịch kiểm tra được triển khai từ khoảng 21h và kéo dài đến chiều hôm sau.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đoàn kiểm tra phát hiện tại nhà máy nhiều bồn chứa lớn được giới thiệu là sữa tươi. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra chi tiết, cơ quan chức năng xác định phần lớn là hỗn hợp được pha chế từ dầu cọ, dầu thực vật, sữa bột tách béo, sorbitol và một loại dung dịch chưa xác định nguồn gốc.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 5.300 lít sữa giả, đồng thời tiêu hủy toàn bộ số sản phẩm để ngăn chặn nguy cơ tiếp tục lưu thông trên thị trường. Trong đó, phát hiện 5.000 lít sữa pha tạp trong các xe bồn và 300 lít trong nhà máy pha chế.

Ngoài lượng sữa thành phẩm, cơ quan chức năng còn phát hiện số lượng lớn nguyên liệu phục vụ hoạt động pha chế, gồm 18 bao sữa bột tách béo, 70 thùng dầu cọ tinh luyện, 36 thùng dầu thực vật, 5 thùng sorbitol cùng nhiều thiết bị sản xuất như máy trộn công suất lớn và hệ thống bồn chứa. Sữa giả được sản xuất bằng máy trộn và sau đó được đóng vào các xe bồn.Tổng giá trị tang vật được ước tính lên tới hàng triệu rupee.

Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, hệ thống máy móc tại cơ sở có thể sản xuất khoảng 10.000 lít sữa giả mỗi ngày. Sau khi hoàn thiện, sản phẩm được vận chuyển bằng xe bồn đến nhiều địa phương như Uttar Pradesh, Rajasthan, Delhi và Madhya Pradesh để tiêu thụ.

Nhà chức trách cho biết nhu cầu tiêu thụ sữa thường tăng mạnh trong mùa cưới, khiến hoạt động sản xuất và phân phối sữa giả cũng trở nên sôi động hơn.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy chi phí sản xuất mỗi lít sữa giả chỉ khoảng 20 rupee, trong khi giá bán ra thị trường lên tới 50 rupee/lít, mang lại khoản lợi nhuận khoảng 30 rupee cho mỗi lít sản phẩm tiêu thụ. Để phục vụ hoạt động này, nhóm đối tượng còn thuê một cơ sở riêng làm nơi đặt máy móc và lưu trữ nguyên liệu.

Sau cuộc đột kích, cơ quan chức năng đã lập hồ sơ khởi tố đối với người điều hành cơ sở và chủ nhà máy. Đồng thời, nhà máy bị niêm phong để phục vụ công tác điều tra.

Mười mẫu sữa được lấy từ hiện trường đã được chuyển đến phòng thí nghiệm nhằm xác định thành phần, mức độ pha tạp và nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Đại diện Cơ quan An toàn Thực phẩm cảnh báo việc sử dụng sữa pha chế từ dầu thực vật, hóa chất và các nguyên liệu không rõ nguồn gốc trong thời gian dài có thể làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh về tiêu hóa, tim mạch, rối loạn chuyển hóa và nhiều vấn đề sức khỏe khác.