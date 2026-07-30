Cơ quan chức năng Thái Lan đã triệt phá một đường dây sản xuất và phân phối siro ho giả quy mô lớn hoạt động tại Bangkok và tỉnh Pathum Thani, thu giữ hơn 170.000 chai siro ho giả cùng nhiều nguyên liệu, máy móc sản xuất với tổng giá trị hơn 20 triệu baht (khoảng 16 tỷ đồng).

Chiến dịch do Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Thái Lan (FDA) phối hợp với Cục Điều tra Trung ương (CIB) và Cảnh sát Bảo vệ Người tiêu dùng (CPPD) thực hiện. Lực lượng chức năng đã bắt giữ một nghi phạm là phụ nữ 34 tuổi với cáo buộc sản xuất thuốc tân dược trái phép và sản xuất thuốc giả.

Theo kết quả điều tra, mạng lưới này bị phát hiện sau khi có báo cáo thanh thiếu niên lạm dụng siro ho và thuốc dị ứng để pha chế loại đồ uống gây nghiện có tên "4x100", được xem là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc sử dụng các chất gây nghiện mạnh hơn.

Trước đó, vào tháng 6/2025, cảnh sát từng triệt phá một cơ sở sản xuất siro ho giả. Tuy nhiên, sau khi bị phát hiện, các đối tượng đã nhanh chóng di chuyển nhà xưởng và kho chứa sang nhiều địa điểm khác nhau tại Bangkok và Pathum Thani nhằm tránh sự truy bắt.

Sau nhiều tháng theo dõi, lực lượng chức năng đã đồng loạt khám xét 5 địa điểm gồm cơ sở sản xuất, kho đóng gói, kho lưu trữ và nơi phân phối hàng giả.

Tại các địa điểm này, cảnh sát thu giữ hơn 40.000 chai siro ho giả mang nhãn hiệu Datisin đã hoàn thiện, hơn 120.000 chai rỗng chuẩn bị đóng gói cùng hàng chục tấn nguyên liệu sản xuất như hóa chất, đường, chai nhựa, nhãn mác và hệ thống máy móc chiết rót, đóng nắp, dán nhãn.

Theo cơ quan điều tra, dây chuyền này có công suất khoảng 30.000 chai mỗi ngày, tạo doanh thu lên tới khoảng 1,5 triệu baht/ngày (1,1 tỷ đồng). Hoạt động sản xuất chỉ diễn ra trong khoảng hai tháng nhưng đã tạo ra lượng lớn sản phẩm giả đưa ra thị trường.

Quá trình điều tra cũng cho thấy các đối tượng hoạt động rất tinh vi khi liên tục thay đổi địa điểm sản xuất, tách riêng các khâu pha chế, đóng gói và lưu kho nhằm gây khó khăn cho công tác điều tra. Nguyên liệu và bao bì được thu mua từ nhiều nguồn khác nhau để che giấu dấu vết.

Theo quy định của pháp luật Thái Lan, hành vi sản xuất và buôn bán thuốc giả có thể bị phạt tù từ 3 năm đến tù chung thân, đồng thời phải chịu các khoản tiền phạt theo quy định. Ngoài ra, hành vi sản xuất thuốc không có giấy phép cũng có thể bị xử lý hình sự.

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Thái Lan cảnh báo siro ho giả được sản xuất tại các cơ sở không đạt tiêu chuẩn vệ sinh, không tuân thủ quy trình sản xuất dược phẩm nên có nguy cơ chứa tạp chất hoặc thành phần độc hại. Việc sử dụng các sản phẩm này không chỉ làm giảm hiệu quả điều trị mà còn có thể gây ngộ độc, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe người dùng.

Giới chức Thái Lan cũng khuyến cáo người dân không mua thuốc qua các nguồn không rõ xuất xứ, đồng thời kêu gọi báo ngay cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu sản xuất hoặc buôn bán thuốc giả nhằm ngăn chặn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.