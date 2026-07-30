Viettel Store nhận giải thưởng Top Performance Mall, tạo nền tảng cho chiến lược tăng trưởng dài hạn

Việc Viettel Store AAR được TikTok Shop vinh danh với giải thưởng Nhà Bán Hàng Mall Xuất Sắc (Top Performance Mall) tại TikTok Shop Summit Vietnam 2026 không chỉ ghi nhận kết quả hiện tại mà còn phản ánh nền tảng cho chiến lược tăng trưởng dài hạn của doanh nghiệp.

Khi thương mại điện tử bước vào cuộc đua về năng lực vận hành

Sau nhiều năm tăng trưởng mạnh mẽ, thị trường thương mại điện tử Việt Nam đang bước sang giai đoạn phát triển mới. Nếu trước đây doanh nghiệp có thể cạnh tranh bằng giá bán, chương trình ưu đãi hay lưu lượng truy cập, thì hiện nay lợi thế bền vững ngày càng phụ thuộc vào năng lực vận hành, khả năng quản trị hệ thống và chất lượng trải nghiệm khách hàng.

Trong bối cảnh đó, các nền tảng thương mại điện tử cũng thay đổi cách đánh giá đối tác. Bên cạnh doanh số, những tiêu chí như tỷ lệ hoàn thành đơn hàng, chất lượng dịch vụ, mức độ hài lòng của khách hàng, khả năng xử lý đơn trong các chiến dịch cao điểm hay tính ổn định trong vận hành ngày càng được coi trọng.

Chính vì vậy, các giải thưởng dành cho nhà bán hàng không chỉ phản ánh kết quả kinh doanh trong ngắn hạn mà còn thể hiện năng lực phát triển bền vững của doanh nghiệp trên nền tảng thương mại điện tử.

Giải thưởng phản ánh hiệu quả của chiến lược đầu tư dài hạn

Việc Viettel Store AAR được TikTok Shop trao tặng giải thưởng Nhà Bán Hàng Mall Xuất Sắc (Top Performance Mall) là kết quả của quá trình đầu tư đồng bộ vào hạ tầng công nghệ, quy trình vận hành và mô hình bán lẻ đa kênh trong nhiều năm.

Thay vì tập trung vào các mục tiêu tăng trưởng ngắn hạn, doanh nghiệp lựa chọn xây dựng nền tảng vận hành có khả năng mở rộng, đáp ứng tốc độ tăng trưởng của thị trường cũng như yêu cầu ngày càng cao từ các nền tảng thương mại điện tử.

Là một trong những hệ thống bán lẻ công nghệ chính hãng và Apple Authorized Reseller (AAR) tại Việt Nam, Viettel Store phát triển hoạt động thương mại điện tử trên nhiều nền tảng như TikTok Shop, Shopee và website, đồng thời kết nối với mạng lưới cửa hàng trên toàn quốc để hình thành mô hình bán lẻ đa kênh.

Việc đầu tư đồng thời vào hạ tầng số và hệ thống bán lẻ vật lý giúp doanh nghiệp mở rộng quy mô hoạt động, đồng thời duy trì chất lượng dịch vụ ngay cả trong các giai đoạn cao điểm như các chiến dịch 6.6, 9.9, 11.11 hay mùa mở bán sản phẩm mới.

Những khoản đầu tư này từng bước tạo nền tảng cho tăng trưởng của hoạt động thương mại điện tử trong những năm gần đây. Theo doanh nghiệp, doanh thu kênh online hiện đạt trên 5.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 45% doanh thu bán lẻ của Viettel Store. GMV trên các sàn thương mại điện tử tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ. Với mạng lưới gần 500 cửa hàng trên toàn quốc, doanh nghiệp tiếp tục phát huy lợi thế bán lẻ đa kênh để mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả vận hành.

Khách hàng trải nghiệm sản phẩm và dịch vụ tại hệ thống cửa hàng Viettel Store – nền tảng quan trọng trong mô hình bán lẻ đa kênh của doanh nghiệp.

Chuẩn bị năng lực trước khi thị trường tăng trưởng

Trong giai đoạn phát triển tiếp theo của thị trường thương mại điện tử, yêu cầu về khả năng quản trị dữ liệu, tốc độ xử lý đơn hàng, kiểm soát tồn kho và tối ưu chi phí vận hành sẽ ngày càng cao. Những doanh nghiệp chuẩn bị năng lực từ sớm sẽ có nhiều cơ hội duy trì tốc độ tăng trưởng khi quy mô thị trường tiếp tục mở rộng.

Định hướng này cũng được Viettel Store theo đuổi trong thời gian qua thông qua việc đầu tư hệ thống quản lý đơn hàng đa kênh (OMS), kết nối với hệ thống ERP và nền tảng quản lý kho (WMS), đồng thời từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động livestream và tư vấn trực tuyến.

Theo doanh nghiệp, các khoản đầu tư này không chỉ phục vụ nhu cầu hiện tại mà còn tạo nền tảng để mở rộng quy mô hoạt động trong tương lai, nâng cao hiệu quả vận hành và khả năng thích ứng với những thay đổi nhanh của thị trường.

Ở góc độ khách hàng, năng lực vận hành được đầu tư bài bản cũng đồng nghĩa với việc người tiêu dùng có thể tiếp cận sản phẩm chính hãng thuận tiện hơn, thời gian xử lý đơn hàng được rút ngắn, đồng thời trải nghiệm mua sắm và dịch vụ hậu mãi được duy trì ổn định trên cả nền tảng trực tuyến lẫn hệ thống cửa hàng. Đây cũng là định hướng mà Viettel Store theo đuổi trong quá trình mở rộng hoạt động thương mại điện tử và phát triển bền vững.

Viettel Store từng bước ứng dụng AI trong hoạt động livestream nhằm mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng, nâng cao hiệu quả tư vấn và tạo nền tảng cho chiến lược phát triển thương mại điện tử trong dài hạn.

Hướng tới tăng trưởng bền vững

Bên cạnh việc tiếp tục phát triển trên các nền tảng thương mại điện tử, Viettel Store cho biết sẽ đẩy mạnh đầu tư vào công nghệ, tối ưu chuỗi vận hành, mở rộng danh mục sản phẩm và nâng cao trải nghiệm mua sắm đa kênh.

Doanh nghiệp xác định tăng trưởng trong giai đoạn tới không chỉ đến từ việc mở rộng doanh số mà còn từ khả năng nâng cao hiệu quả vận hành, khai thác dữ liệu để tối ưu hoạt động và xây dựng lợi thế cạnh tranh dài hạn.

Bà Đinh Thị Dung, CEO Viettel Store, Phó Tổng Giám đốc Viettel Commerce tại TikTok Shop Summit Vietnam 2026.

Theo bà Đinh Thị Dung, CEO Viettel Store, giải thưởng là sự ghi nhận cho quá trình đầu tư bài bản của doanh nghiệp trong thời gian qua, đồng thời là động lực để Viettel Store tiếp tục theo đuổi chiến lược phát triển bền vững.

"Giải thưởng là sự ghi nhận cho những nỗ lực của đội ngũ Viettel Store trong quá trình đầu tư vào công nghệ, quy trình và năng lực vận hành. Chúng tôi sẽ tiếp tục lấy khách hàng làm trung tâm, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm mua sắm, đồng thời đầu tư bài bản để xây dựng nền tảng tăng trưởng bền vững trong thời gian tới," bà Dung chia sẻ.

Nền tảng cho chặng đường phát triển tiếp theo

Trong bối cảnh thương mại điện tử ngày càng cạnh tranh, lợi thế của doanh nghiệp không còn chỉ đến từ quy mô bán hàng mà còn nằm ở khả năng xây dựng hệ thống vận hành hiệu quả và thích ứng với sự thay đổi của thị trường.

Với Viettel Store, giải thưởng Nhà Bán Hàng Mall Xuất Sắc (Top Performance Mall) không chỉ là sự ghi nhận cho kết quả đạt được trên TikTok Shop mà còn phản ánh hiệu quả của chiến lược đầu tư dài hạn vào công nghệ, quy trình và năng lực vận hành. Đây được xem là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp tiếp tục mở rộng quy mô, nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng tới tăng trưởng bền vững trong giai đoạn phát triển tiếp theo của thị trường thương mại điện tử Việt Nam.