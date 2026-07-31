Startup AI quốc tế kiểm thử thành công trên hạ tầng điện toán đám mây Việt Nam

Kết quả được công bố tại Vietnam – Taiwan Tech Solution Day 2026, diễn đàn kết nối giữa Startup Island Taiwan, FPT Smart Cloud và các đối tác nhằm thúc đẩy ứng dụng AI xuyên biên giới.

Chương trình diễn ra ngày 30/7 tại TP.HCM, quy tụ 14 startup (Pre-A, Series A) cùng đại diện các doanh nghiệp, quỹ đầu tư và chuyên gia trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, sản xuất thông minh, chuyển đổi số và nhân lực công nghệ.

Theo bà Lê Thị Bé Ba - Phó Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp & Đổi mới sáng tạo TP.HCM (Startup and Innovation Hub of Ho Chi Minh City - SIHUB), năm 2026 đánh dấu cột mốc TP.HCM chính thức lọt Top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp, đứng ở vị trí 98 theo Startup Blink. Kết quả này được công bố dựa trên đánh giá từ hơn 1.500 thành phố và 100 quốc gia, trong đó bao gồm nhiều tiêu chí như quy mô hoạt động, chất lượng của hệ sinh thái và môi trường kinh doanh đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh đó, TP.HCM cũng là nơi chiếm khoảng 50% tổng số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp toàn quốc. Trong thời gian tới, SIHUB sẽ tiếp tục mở rộng các chương trình hỗ trợ dành cho startup và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, từ cung cấp cơ sở vật chất đến các hoạt động đào tạo, tư vấn và các gói hỗ trợ thiết thực.

Bà Lê Thị Bé Ba - Phó Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp & Đổi mới sáng tạo TP.HCM.

Điểm nhấn của Tech Solution Day năm nay là công bố các chỉ số kiểm chứng thương mại khi triển khai các giải pháp AI tiên phong trên nền tảng hạ tầng đám mây FPT Smart Cloud - AI Factory. Ba startup từ Đài Loan gồm TAC Dynamics, GitHouse và Chimes AI đã giới thiệu các mô hình ứng dụng AI trong kho vận, vận hành doanh nghiệp và sản xuất thông minh, cho thấy hợp tác công nghệ xuyên biên giới đang chuyển từ giai đoạn giới thiệu giải pháp sang kiểm chứng khả năng triển khai thực tế.

Trong đó, Chimes AI triển khai nền tảng AI công nghiệp “Tukey”, giúp phân tích dữ liệu nhà máy để dự báo bảo trì thiết bị và tối ưu hiệu suất vận hành, góp phần giảm chi phí dừng máy và bảo dưỡng.

GitHouse vận hành hệ thống AI CRM hợp nhất, tự động hóa quy trình bán hàng, lập hóa đơn và quản lý dữ liệu đa ngôn ngữ, hỗ trợ doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể chi phí vận hành. Trong khi đó, TAC Dynamics đưa hệ thống robot tự hành và tự động hóa kho vận thông minh vào vận hành thực tế, hướng tới tối ưu chi phí logistics và nâng cao năng lực chuỗi cung ứng tại Đông Nam Á.

Ngoài ba dự án trên, nhiều startup khác như Apollo Power, KopherBit, LogTek AI hay WinHub cũng giới thiệu các giải pháp được đồng phát triển giữa giải pháp quốc tế có thế mạnh về phần cứng và công ty Việt Nam với thế mạnh phần mềm.

Theo ban tổ chức, mô hình hợp tác này cho phép doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào quá trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm, thay vì chỉ đóng vai trò gia công phần mềm truyền thống hoặc mua bán thiết bị.

“Một dự án PoC (Proof of Concept) thành công cần được triển khai với phạm vi đủ nhỏ để chứng minh hiệu quả trước khi mở rộng, đồng thời phải có sự cam kết từ đội ngũ triển khai và lãnh đạo doanh nghiệp nhằm đảm bảo nguồn lực về ngân sách cũng như nhân sự", đại diện startup Horizon AI (Đài Loan - Trung Quốc) chia sẻ.