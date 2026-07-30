Phát hiện 775 xe trộn bê tông đổ hơn 5.400 m3 cả ngày lẫn đêm, bí mật dưới lòng đất của công trình hơn 50.000 mét vuông lộ diện

Để xây dựng Infinity Coast – tòa tháp dân cư cao 234,7 m tại thành phố Balneário Camboriú (Brazil), chủ đầu tư đã triển khai một trong những chiến dịch đổ bê tông quy mô lớn nhất Nam Mỹ thời điểm năm 2014. Trong 5 ngày thi công liên tục, 775 xe trộn bê tông đã vận chuyển hơn 5.400 m³ bê tông, cùng 570 tấn thép gia cường và một tấn đá được bổ sung vào mỗi chuyến xe nhằm kiểm soát nhiệt độ của khối móng.

Theo tài liệu do FG Empreendimentos công bố, phần móng của công trình huy động khoảng 500 người làm việc trực tiếp và gián tiếp. Riêng hoạt động đổ bê tông diễn ra liên tục trong 5 ngày, với tối đa 40 xe trộn bê tông hoạt động đồng thời tại công trường.

Tổng cộng 5.415 m³ bê tông được vận chuyển bằng 775 chuyến xe, tương đương trung bình khoảng 7 m³ mỗi chuyến. Bình quân mỗi ngày, công trình tiêu thụ hơn 1.080 m³ bê tông, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các trạm trộn, đơn vị vận chuyển, hệ thống bơm bê tông và đội ngũ thi công để tránh gián đoạn trong quá trình đổ khối bê tông khổng lồ.

Theo FG Empreendimentos, đây là dự án đổ bê tông cho công trình dân cư lớn nhất Nam Mỹ vào thời điểm triển khai.

Bên cạnh khối lượng vật liệu lớn, một điểm đặc biệt của dự án là việc bổ sung khoảng một tấn đá vào mỗi xe trộn bê tông. Mục đích không phải để làm mát công trường mà nhằm giảm nhiệt độ ban đầu của bê tông trước khi đổ.

Trong các khối bê tông có kích thước lớn, phản ứng thủy hóa của xi măng tạo ra lượng nhiệt rất lớn. Nếu nhiệt độ bên trong và bên ngoài khối bê tông chênh lệch quá cao, kết cấu có thể xuất hiện ứng suất nhiệt và nguy cơ nứt, ảnh hưởng đến tuổi thọ công trình.

Đá được sử dụng để thay thế một phần nước trộn, giúp hạ nhiệt độ hỗn hợp bê tông trước khi đưa vào móng. Sau khi hoàn thành việc đổ bê tông, toàn bộ khối móng tiếp tục được giám sát nhiệt độ theo thời gian thực và chỉ bắt đầu bảo dưỡng từ ngày thứ sáu.

Một nghiên cứu của Đại học Liên bang Santa Catarina (UFSC) ghi nhận nhiệt độ bên trong khối móng Infinity Coast từng đạt tới 79,4°C, dù đã áp dụng hệ thống làm mát bằng đá và giám sát liên tục. Báo cáo cho biết phần móng có thể tích hơn 5.300 m³, sâu khoảng 5 m và sử dụng bê tông có cường độ chịu nén lên tới 45 MPa.

Trước khi đổ bê tông, công trình cũng lắp đặt khoảng 570 tấn thép gia cường. Những thanh thép dài nhất lên tới 42 m phải được nối ghép và định vị bằng cần cẩu trước khi hoàn thiện hệ cốt thép.

FG Empreendimentos cho biết dự án sử dụng bê tông tự lèn – loại bê tông có khả năng tự chảy và lấp đầy các khoảng trống mà không cần rung mạnh. Giải pháp này đặc biệt phù hợp với những kết cấu có mật độ cốt thép dày đặc như phần móng của các tòa nhà siêu cao tầng.

Mặc dù hoạt động đổ bê tông chỉ kéo dài 5 ngày, quá trình chuẩn bị cho phần móng đã diễn ra trong khoảng 6 tháng, bao gồm lắp dựng cốt thép, tổ chức hậu cần, chuẩn bị kết cấu và kiểm soát chất lượng.

Sau khi hoàn thành, Infinity Coast vươn lên độ cao 234,7 m với tổng diện tích xây dựng hơn 50.600 m², gồm 115 căn hộ và 18 khu thương mại. Theo ArcelorMittal, toàn bộ công trình tiêu thụ khoảng 7.600 tấn thép, trong đó riêng phần móng được ví có quy mô tương đương chiều cao của một tòa nhà 15 tầng.

Dự án được xem là ví dụ điển hình cho thấy các tòa nhà siêu cao tầng ngày nay không chỉ đòi hỏi giải pháp kết cấu phức tạp mà còn áp dụng các công nghệ kiểm soát nhiệt, hậu cần và thi công vốn trước đây chủ yếu xuất hiện ở những công trình hạ tầng quy mô lớn như đập thủy điện hay cầu.