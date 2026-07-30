Thị trường xe gầm cao dành cho đô thị (từ cỡ A tới cỡ C) đang chứng kiến sự dịch chuyển giá mạnh mẽ. Nhiều mẫu xe vẫn liên tục giảm giá sâu qua các tháng. Có những phân khúc dò đáy giá mới.

Mazda CX-5 còn 666 triệu đồng

Mazda CX-5 vẫn luôn tạo cú sốc về giá. Ảnh: Đại lý

Ở phân khúc SUV cỡ C, Mazda CX-5 tiếp tục mở rộng khoảng cách về giá so với các mẫu xe cùng tầm kích thước nhờ đợt điều chỉnh mới trong tháng 7.

Theo đó, nhiều đại lý đồng loạt giảm 33 triệu đồng cho phiên bản tiêu chuẩn của Mazda CX-5, đưa giá bán xuống còn 666 triệu đồng. Đáng chú ý, mức giá này áp dụng cho cả các xe có năm sản xuất mới nhất (VIN 2026).

Với mốc 666 triệu đồng, CX-5 trở thành mẫu C-SUV có giá khởi điểm thấp nhất phân khúc, thậm chí rẻ hơn nhiều dòng xe Trung Quốc cùng cỡ và chỉ ngang ngửa nhóm B-SUV như Mitsubishi Xforce bản cao cấp hay Toyota Yaris Cross tiêu chuẩn.

Tầm giá của CX-5 tạo khoảng cách đáng kể với các đối thủ trực tiếp. Ford Territory hiện giữ khoảng giá từ 739 đến 875 triệu đồng. Trong khi đó, Kia Sportage dù giảm 20 triệu đồng theo chương trình khuyến mại chính hãng vẫn có giá khởi điểm 749 triệu đồng (hạ từ mốc niêm yết 769 triệu đồng).

Geely Coolray, Skoda Kushaq dưới 500 triệu đồng

Geely Coolray có mức giá niêm yết thấp bậc nhất phân khúc. Ảnh: Đại lý

Phân khúc B bắt đầu lác đác xuất hiện các mẫu xe có giá dưới 500 triệu đồng. Đây là mức giá tiến gần tới phân khúc A.

Đầu tháng 6, Geely Coolray bản facelift ra mắt với 3 phiên bản Executive, Premium và Flagship, giá lần lượt 499 triệu, 549 triệu và 599 triệu đồng. Bản tiêu chuẩn Executive thay cho bản Standard cũ giảm 39 triệu đồng, hai bản cao giảm 29 triệu đồng khi xét về mức giá niêm yết.

Việc dọn kho lô xe tồn từ năm ngoái cũng khiến Skoda Kushaq có giá dưới 500 triệu đồng. Ảnh: Đại lý

Cũng từ tháng 6, Skoda Kushaq ghi nhận mức giảm giá sâu nhất tại đại lý do chính sách dọn kho lô xe VIN 2025. Phiên bản Ambition tiêu chuẩn giảm từ 599 triệu xuống còn 499 triệu đồng; bản Style giảm từ 649 triệu xuống 549 triệu đồng. Tùy từng đại lý, giá thực tế bản tiêu chuẩn dao động trong khoảng 499 - 514 triệu đồng.

Bên cạnh đó, ở nhóm xe Hàn Quốc, Kia Seltos 1.5L AT hạ giá niêm yết 30 triệu đồng, về mức 549 triệu đồng. Khi trừ tiếp 6 triệu đồng khuyến mãi chính hãng, giá bán thực tế của phiên bản này xuống còn 539 triệu đồng.

Suzuki Fronx còn 430 triệu đồng

Từng bị cho là giá cao, Suzuki Fronx giờ đây có giá dễ chịu hơn nhiều đối thủ. Ảnh: Đại lý

Ở phân khúc A, dù Suzuki Fronx là "tân binh" nhưng đây lại là mẫu xe đang được giảm giá sâu nhất. Tại các đại lý từ hồi tháng 5 đến nay, bản tiêu chuẩn Fronx GL giảm tới 80-90 triệu đồng, đưa giá bán thực tế hạ xuống chỉ còn từ 430 đến 440 triệu đồng. Hai phiên bản cao cấp hơn là GLX và GLX Plus lần lượt giảm 70 triệu và 30 triệu đồng, đưa giá thực tế về mốc 529 triệu và 619 triệu đồng.

Đây là mức giá thấp nhất phân khúc. Mức giá này giúp chi phí lăn bánh của xe rơi vào khoảng dưới 500 triệu đồng. Với mức khởi điểm từ 430 triệu đồng, Suzuki Fronx không chỉ thấp nhất phân khúc A-SUV mà còn rẻ hơn cả mẫu hatchback hạng A như Kia Morning (từ 439 triệu đồng).

Không chịu đứng ngoài cuộc đua, dòng Kia Sonet cũng bước vào đợt điều chỉnh giá toàn bộ các phiên bản từ đầu tháng 7. Bản khởi điểm 1.5 AT giảm niêm yết 20 triệu đồng, xuống còn 469 triệu đồng. Cộng thêm khuyến mãi từ hãng, giá thực tế xe còn 464 triệu đồng. Giá niêm yết các bản còn lại cũng thay đổi, ví dụ Sonet 1.5 Premium giảm 25 triệu đồng, từ 609 triệu xuống còn 584 triệu đồng; 1.5 Luxury và 1.5 Deluxe cùng giảm 30 triệu đồng, đưa giá bán mới lần lượt về mức 529 triệu và 489 triệu đồng, chưa kể khuyến mãi thêm từ hãng.