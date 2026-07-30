Giá xăng, dầu tiếp tục tăng

Chiều nay, Liên Bộ Tài chính - Công Thương thực hiện điều hành giá xăng dầu trong nước theo chu kỳ. Tại kỳ điều hành này, giá xăng E5RON92 tăng 1.500 đồng/lít; xăng E10RON95-III tăng 1.424 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel 0.05S tăng 1.856 đồng/lít, dầu mazut 180CST tăng 916 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, giá xăng dầu trong nước từ 15h00 ngày 30/7 là:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 22.388 đồng/lít - Xăng E10RON95-III: không cao hơn 22.859 đồng/lít - Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 27.624 đồng/lít - Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 16.478 đồng/kg

Như vậy, giá xăng dầu đã tăng 3 phiên liên tiếp sau một phiên giảm. Theo nhà điều hành, hiện mặt bằng giá xăng dầu của Việt Nam vẫn đang ở mức thấp hơn so với các quốc gia trong khu vực.

Cũng trong kỳ điều hành hôm nay, Liên Bộ Tài chính - Công Thương thực hiện chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu với dầu diesel ở mức 1.000 đồng/lít, dầu mazut 500 đồng/kg và xăng sinh học 500 đồng/lít. Trong khi đó liên Bộ không thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Mới đây, Bộ Công Thương đã lên tiếng khẳng định nguồn cung xăng dầu trên cả nước vẫn được bảo đảm, không có tình trạng thiếu hàng trên diện rộng.

Để bảo đảm nguồn cung ổn định cho người tiêu dùng, Bộ cũng đã có chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu điều phối nguồn hàng từ nơi dồi dào, sang nơi có nguy cơ thiếu hụt; liên tục tăng cường kiểm tra, giám sát việc kinh doanh xăng dầu trên cả nước.

Bộ Công Thương đã yêu cầu Sở Công Thương các địa phương kiểm tra toàn bộ chuỗi cung ứng, rà soát hợp đồng giữa doanh nghiệp bán lẻ với đầu mối, tiến độ giao hàng cũng như nguyên nhân thiếu hàng. Trường hợp phát hiện hành vi găm hàng hoặc vi phạm quy định sẽ bị xử lý nghiêm.

Bộ Công Thương cũng đã yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối tăng cường điều chuyển nguồn hàng từ miền Nam ra miền Bắc và miền Trung; theo dõi sát diễn biến cung - cầu hàng ngày để kịp thời điều tiết khi cần thiết.