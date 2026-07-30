3 chiếc iPhone cũ đang giảm giá mạnh nhất hiện nay

Sự bùng nổ của thế hệ iPhone 17 và iPhone Air đã vô tình tạo ra một đợt sóng xả hàng mạnh mẽ trên thị trường di động. Nguồn cung máy qua sử dụng dồi dào từ làn sóng thu cũ đổi mới đã kéo mức giá của những chiếc iPhone đời trước xuống mức thấp chưa từng có. Đây chính là thời điểm không thể tốt hơn để người dùng săn lùng những thiết bị có hiệu năng đỉnh cao, thiết kế sang trọng nhưng lại vô cùng thân thiện với túi tiền. Trong số đó, ba đại diện thuộc dòng Pro Max đang ghi nhận mức giảm giá cực kỳ ấn tượng tại các hệ thống bán lẻ uy tín, sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu từ cơ bản đến khắt khe nhất.

iPhone 13 Pro Max

Dù đã bước sang năm tuổi thứ ba, iPhone 13 Pro Max vẫn giữ vững phong độ và chứng tỏ sức hút mãnh liệt khi mức giá hiện chỉ còn khoảng 12,5 đến 15 triệu đồng. Điểm sáng giá nhất trên siêu phẩm này chính là công nghệ màn hình ProMotion 120Hz, mang đến cảm giác vuốt chạm cực kỳ mượt mà và tạo ra sự khác biệt rõ rệt trong trải nghiệm hàng ngày. Sức mạnh từ con chip A15 Bionic vẫn hoàn toàn dư sức đáp ứng trơn tru các tác vụ hằng ngày và chiến mượt những tựa game đồ họa cao phổ biến. Cộng hưởng cùng thời lượng pin vô đối trong phân khúc và chính sách hỗ trợ cập nhật iOS dài hạn từ Apple, đây được xem là phương án tối ưu nhất để tận hưởng đẳng cấp của dòng Pro Max với ngân sách tiết kiệm nhất.

iPhone 14 Pro Max

Nếu bạn sẵn sàng đầu tư thêm ngân sách lên mức khoảng 16,5 triệu đồng, người dùng sẽ chạm đến điểm ngọt hoàn hảo nhất mang tên iPhone 14 Pro Max. Thế hệ này đánh dấu hai bước ngoặt lớn về mặt trải nghiệm là thiết kế màn hình Dynamic Island thời thượng sánh ngang với các dòng máy đời mới và hệ thống camera chính được nâng cấp lên 48MP. Khả năng nhiếp ảnh trên thiết bị thực sự vươn lên một tầm cao mới khi cho phép lưu giữ những bức ảnh ProRAW với độ chi tiết vượt trội. Cùng với sự hậu thuẫn đắc lực từ vi xử lý A16 Bionic, chiếc điện thoại này cam kết mang lại một trải nghiệm cao cấp, hiệu năng ổn định và bền bỉ trong nhiều năm tới.

iPhone 15 Pro Max

Dành riêng cho những tín đồ đam mê công nghệ đỉnh cao nhưng muốn né tránh mức giá đắt đỏ của dòng iPhone 17, iPhone 15 Pro Max đang trở thành một lựa chọn vô cùng hấp dẫn với mức giá dao động từ 18,5 đến 19,5 triệu đồng. Mẫu flagship này vẫn giữ nguyên sức nóng nhờ ba nâng cấp đắt giá gồm khung viền Titanium siêu nhẹ, cổng sạc USB-C tiện dụng và đặc biệt là ống kính tiềm vọng hỗ trợ zoom quang học 5x. Khả năng chụp ảnh tầm xa xuất sắc kết hợp cùng hiệu năng vô song của con chip A17 Pro đã biến thiết bị thành một cỗ máy xử lý tiệm cận sự hoàn hảo. Đây chắc chắn là mẫu máy không thể bỏ lỡ đối với những người dùng khắt khe về nhiếp ảnh chuyên nghiệp và khát khao trải nghiệm những công nghệ tối tân nhất của Apple.