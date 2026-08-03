Giá bạc thỏi, bạc miếng sáng ngày 3/8 tại Phú Quý, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải

Sáng ngày 3/8, theo dữ liệu từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay 999 1 lượng niêm yết ở mức 2.153.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.220.000 đồng/lượng (bán ra).

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá hơn 57,4 triệu đồng/thỏi (mua vào) và 59,1 triệu đồng/thỏi (bán ra), tăng nhẹ so với phiên cuối tuần trước.

DOJI ghi nhận mức giá tương đồng trong khi bạc Sacombank SBJ mua vào – bán ra ở mức 2,148-2,217 triệu đồng/lượng; bạc thỏi 1kg mua vào – bán ra ở mức 57,280 -59,120 triệu đồng/kg. Bảo Tín Mạnh Hải Ngân Gia Bảo Tứ Quý có giá 2,533 triệu đồng/lượng.

Nhìn chung, mặt bằng giá bạc trong nước vẫn được duy trì quanh mức 60 triệu đồng/thỏi. Điều này phản ánh tâm lý chờ đợi của thị trường trong nước.