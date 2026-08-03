Giá bạc thỏi, bạc miếng sáng ngày 3/8 tại Phú Quý, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải
Giá bạc trong nước ổn định so với phiên cuối tuần trước.
- 31-07-2026Sau 2 phiên tăng liên tiếp, giá bạc hôm nay thế nào?
- 30-07-2026FED giữ nguyên lãi suất, giá bạc bật tăng
- 28-07-2026Lo ngại FED tăng lãi suất, giá bạc giảm mạnh hơn 2 triệu đồng/thỏi
Sáng ngày 3/8, theo dữ liệu từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay 999 1 lượng niêm yết ở mức 2.153.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.220.000 đồng/lượng (bán ra).
Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá hơn 57,4 triệu đồng/thỏi (mua vào) và 59,1 triệu đồng/thỏi (bán ra), tăng nhẹ so với phiên cuối tuần trước.
DOJI ghi nhận mức giá tương đồng trong khi bạc Sacombank SBJ mua vào – bán ra ở mức 2,148-2,217 triệu đồng/lượng; bạc thỏi 1kg mua vào – bán ra ở mức 57,280 -59,120 triệu đồng/kg. Bảo Tín Mạnh Hải Ngân Gia Bảo Tứ Quý có giá 2,533 triệu đồng/lượng.
Nhìn chung, mặt bằng giá bạc trong nước vẫn được duy trì quanh mức 60 triệu đồng/thỏi. Điều này phản ánh tâm lý chờ đợi của thị trường trong nước.
Trên thị trường thế giới, giá bạc đã tăng lên trên 58 USD/ounce, phục hồi lại những tổn thất từ phiên trước đó sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố các cuộc đàm phán hòa bình với Iran sẽ nối lại vào hôm nay, khiến giá dầu giảm và làm dịu bớt lo ngại về lạm phát và triển vọng lãi suất.
Ông Trump cho biết các đồng minh chủ chốt ở Trung Đông, bao gồm cả Ả Rập Xê Út, đã thúc giục ông đình chỉ các cuộc tấn công đã lên kế hoạch và thay vào đó theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao, đồng thời nhắc lại lời kêu gọi nhanh chóng mở lại eo biển Hormuz. Các nhà đầu tư cũng chuyển sự chú ý sang một tuần đầy dữ liệu thị trường lao động của Mỹ, nổi bật là báo cáo việc làm hàng tháng được theo dõi sát sao vào thứ Sáu.
Tuần trước, Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đã giữ nguyên lãi suất, mặc dù ba quan chức đã phản đối, cảnh báo rằng việc trì hoãn hành động quá lâu cuối cùng có thể đòi hỏi thắt chặt chính sách mạnh mẽ hơn. Thị trường hiện đang định giá khoảng 68% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9.
Theo chuyên gia phân tích kim loại quý James Hyerczyk, bạc thường nhạy cảm với biến động của đồng USD và triển vọng lãi suất hơn là phản ứng với quyết định riêng lẻ của Fed. Vì vậy, xu hướng sắp tới sẽ phụ thuộc nhiều vào các dữ liệu kinh tế mới, đặc biệt là lạm phát, thị trường lao động và diễn biến giá năng lượng.
Về kỹ thuật, vùng hỗ trợ 57,13 - 57,86 USD/ounce đang được xem là điểm cân bằng quan trọng. Nếu duy trì trên vùng này, giá bạc có thể hướng tới các mốc 60,84 - 60,94 USD/ounce, xa hơn là 63 USD/ounce. Ngược lại, việc phá vỡ ngưỡng hỗ trợ có thể mở ra nhịp điều chỉnh về 56,64 USD và 54,78 USD/ounce.
Dù dòng tiền dài hạn vẫn có xu hướng tích lũy, thị trường cần thêm lực mua từ nhà đầu tư ngắn hạn để tạo đà tăng mới. Trong bối cảnh lợi suất trái phiếu Mỹ còn cao, bạc vẫn đứng trước nhiều thử thách.
Nhịp sống thị trường