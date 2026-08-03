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Xuất khẩu trái cây của Hàn Quốc đang ghi nhận đà tăng trưởng mạnh, với kim ngạch nửa đầu năm 2026 đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Dâu tây, nho và lê tiếp tục là những mặt hàng chủ lực, trong khi sự phổ biến của văn hóa Hàn Quốc được đánh giá là một trong những yếu tố góp phần thúc đẩy nhu cầu tại các thị trường quốc tế.

Theo số liệu của Cơ quan Hải quan Hàn Quốc công bố ngày 24/7, kim ngạch xuất khẩu trái cây của nước này trong 6 tháng đầu năm đạt 95,72 triệu USD, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất từng được ghi nhận trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6.

Trước đó, xuất khẩu trái cây của Hàn Quốc đã lập kỷ lục 240,49 triệu USD trong cả năm 2025. Với xu hướng xuất khẩu thường tập trung vào nửa cuối năm, nước này được kỳ vọng sẽ tiếp tục thiết lập mức cao kỷ lục mới trong năm 2026.

Dâu tây, nho và lê là ba mặt hàng đóng góp lớn nhất, chiếm 90,2% tổng kim ngạch xuất khẩu trái cây. Đáng chú ý, dâu tây giữ vai trò chủ lực với giá trị xuất khẩu đạt 60,49 triệu USD, tăng 15,8% so với cùng kỳ và chiếm 63,2% tổng kim ngạch toàn ngành.

Singapore và Thái Lan hiện là hai thị trường nhập khẩu dâu tây Hàn Quốc lớn nhất, với giá trị lần lượt đạt 19,21 triệu USD và 16,56 triệu USD. Tại Thái Lan, trái cây Hàn Quốc ngày càng xuất hiện nhiều hơn trên các kệ hàng siêu thị. Một số người tiêu dùng địa phương cho biết họ sẵn sàng trả mức giá cao hơn để mua dâu tây Hàn Quốc nhờ chất lượng quả chắc, vị ngọt và hình ảnh tích cực gắn với ẩm thực Hàn Quốc.

Về khu vực sản xuất, tỉnh Nam Gyeongsang tiếp tục giữ vai trò trung tâm khi đóng góp 57,4% tổng kim ngạch xuất khẩu trái cây của Hàn Quốc trong nửa đầu năm. Đây cũng là năm thứ 18 liên tiếp địa phương này giữ vị trí vùng xuất khẩu trái cây lớn nhất cả nước, đồng thời là một trong những vùng trồng dâu tây trọng điểm.

Theo Cơ quan Hải quan Hàn Quốc, kết quả tăng trưởng đến từ chiến lược phát triển phân khúc trái cây chất lượng cao, tập trung vào việc nâng cao độ ngọt, kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt và cải thiện niềm tin của người tiêu dùng. Bên cạnh đó, những tiến bộ trong công nghệ logistics chuỗi lạnh, cùng với việc mở rộng các dịch vụ giao hàng nhanh, đã giúp nâng cao hiệu quả bảo quản và vận chuyển, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu.

Ngoài các yếu tố về chất lượng và logistics, sự lan tỏa của làn sóng Hallyu cũng được xem là động lực quan trọng thúc đẩy tiêu thụ trái cây Hàn Quốc ở nước ngoài. Khi khán giả quốc tế ngày càng quen thuộc với ẩm thực Hàn Quốc thông qua phim truyền hình, điện ảnh và các chương trình giải trí, sự quan tâm không chỉ dừng lại ở mì ăn liền hay đồ ăn vặt mà còn mở rộng sang các loại nông sản tươi, trong đó có dâu tây, nho và lê.