Không phải sầu riêng, Malaysia quyết tâm làm giàu với loại quả Việt Nam đang trồng cực nhiều: Có thể cho thu hoạch quanh năm, giá hơn 50.000 đồng/kg

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Nhắc đến Jelebu, huyện thuộc bang Negeri Sembilan của Malaysia, nhiều người thường nghĩ ngay đến những vườn sầu riêng trải dài trên các sườn đồi. Tuy nhiên, địa phương này đang từng bước mở rộng cơ cấu cây trồng khi phát triển bưởi như một loại nông sản có giá trị kinh tế cao, hướng tới đa dạng hóa nguồn thu cho nông dân.

Tại khu trồng thử nghiệm của Viện Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Malaysia (Mardi) ở Simpang Durian, hơn 600 cây bưởi được trồng trên diện tích khoảng 8 ha, cho sản lượng từ 12.000-13.000 quả mỗi chu kỳ thu hoạch. Với giá thị trường dao động từ 45.000–51.500 đồng/kg và nhu cầu tiêu thụ ổn định, loại quả này được đánh giá có tiềm năng trở thành cây trồng thương mại mới của địa phương.

Theo bà Noraimi Nordin, quản lý khu trồng Jelebu Mardi, bưởi có nhiều lợi thế so với một số loại cây ăn quả khác nhờ yêu cầu chăm sóc thấp, ít sâu bệnh và có khả năng cho trái quanh năm.

Bà cho biết thách thức lớn nhất đối với người trồng là ruồi đục quả, trong khi thiệt hại do khỉ hoặc lợn rừng gây ra tương đối thấp. Nhờ đó, chi phí duy trì vườn được giảm đáng kể. Nếu xử lý đúng kỹ thuật từ sớm và sử dụng lượng thuốc bảo vệ thực vật ở mức tối thiểu, người trồng vẫn có thể tạo ra những quả bưởi đạt chất lượng thương mại cao.

Tại khu trồng của Mardi, mỗi quả bưởi có trọng lượng phổ biến từ 1,3-2 kg. Trước khi thu hoạch, từng quả đều được bọc riêng nhằm hạn chế côn trùng gây hại và giữ bề mặt quả đẹp hơn.

Song song với việc đánh giá điều kiện đất đai và khí hậu tại Jelebu, Mardi cũng đang phát triển giống bưởi lai tạo trong nước mang tên Melomas (P056). Theo viện nghiên cứu, giống này cho phần thịt quả ngọt hơn, nhiều nước hơn và phù hợp với thị trường tiêu thụ trái cây tươi.

Dự kiến hơn 200 cây Melomas sẽ bước vào vụ thu hoạch trong tháng 8, đánh dấu thêm một bước tiến trong chương trình phát triển các loại cây trồng có giá trị thương mại tại Jelebu.

Theo Mardi, bưởi là loại cây cần thời gian đầu tư tương đối dài, thường bắt đầu cho thu hoạch sau 3-4 năm và đạt năng suất cao nhất khi cây từ 5-7 năm tuổi. Tuy nhiên, đổi lại, cây có thể cho sản lượng ổn định và ít phụ thuộc vào yếu tố mùa vụ.

Thông qua các biện pháp cắt tỉa, người trồng cũng có thể điều chỉnh thời điểm ra quả để đáp ứng nhu cầu thị trường vào các dịp cao điểm, trong đó có Tết Nguyên đán.

Để thúc đẩy mở rộng diện tích trồng, Mardi đang hỗ trợ người dân bằng việc cung cấp cây giống, đào tạo kỹ thuật và tư vấn canh tác. Theo đơn vị này, diện tích bưởi thương mại tại bang Negeri Sembilan hiện vẫn còn khá khiêm tốn, trong khi thị trường vẫn còn nhiều dư địa phát triển.

Giới chức kỳ vọng việc phát triển ngành bưởi sẽ góp phần đa dạng hóa cơ cấu nông nghiệp của Jelebu, giảm sự phụ thuộc vào các loại cây truyền thống như sầu riêng, đồng thời tạo thêm cơ hội nâng cao thu nhập cho nông dân và doanh nghiệp địa phương.