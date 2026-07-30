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Vụ nhập túi xách giả Dior, Chanel từ Hà Nội bán kiếm lời: Nữ chủ mưu Phạm Thị Kim Xuyến SN 1997 ra đầu thú

| | Thị trường

Chủ mưu đường dây kinh doanh hàng giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng tại Phú Quốc đã ra đầu thú, phục vụ mở rộng điều tra vụ án xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Ngày 30/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp" xảy ra tại Phú Quốc, đồng thời làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan trong đường dây kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu quy mô lớn.‎

Trong quá trình mở rộng điều tra, Phạm Thị Kim Xuyến (sinh năm 1997, trú Tổ 13, phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra đầu thú và thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.

Đối tượng Phạm Thị Kim Xuyến. Ảnh: Công an tỉnh An Giang

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 8/2025, Xuyến là người chủ mưu, bỏ vốn hơn 5 tỷ đồng đầu tư cơ sở kinh doanh tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Để che giấu vai trò của mình, Xuyến thuê Trần Thị Thanh Nguyên đứng tên thành lập Công ty TNHH Phú Quốc Factory và trực tiếp điều hành hoạt động của doanh nghiệp. Sau đó, Xuyến tổ chức nhập số lượng lớn hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng từ Hà Nội về Phú Quốc để tiêu thụ. Trong quá trình hoạt động, cơ sở này đã bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện và thu giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm.

Một phần tang vật là hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng bị thu giữ phục vụ điều tra. Ảnh: Công an tỉnh An Giang

Trước đó, ngày 2/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thanh Nguyên (sinh năm 2002, cư trú khu phố Suối Lớn, Dương Tơ, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang), Giám đốc Công ty TNHH Phú Quốc Factory, về hành vi "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp" theo quy định tại Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra xác định, các đối tượng đã tổ chức kinh doanh hàng hóa giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng như Chanel, Dior, Louis Vuitton và Gucci. Tang vật thu giữ gồm hơn 350 sản phẩm là ví, túi xách giả mạo nhãn hiệu, có tổng giá trị hàng hóa vi phạm ước tính trên 1 tỷ đồng, cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử có liên quan phục vụ công tác điều tra.

Việc Phạm Thị Kim Xuyến ra đầu thú là tình tiết quan trọng, góp phần phục vụ công tác điều tra, làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động cũng như vai trò của từng đối tượng trong vụ án.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Nam An

Đời sống pháp luật

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