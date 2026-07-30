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Rộ tin Toyota Land Cruiser hybrid sắp bán ở Việt Nam

| | Thị trường

Theo thông tin từ một số tư vấn bán hàng, Toyota Land Cruiser bản hybrid có thể được giới thiệu tại thị trường Việt Nam và bắt đầu bàn giao cho khách hàng ngay trong tháng 9 tới.

Một số tư vấn bán hàng đại lý mới đây chào bán mẫu Toyota Land Cruiser hybrid (HEV). Người bán cho biết lô xe đầu tiên sẽ được bàn giao đến tay khách hàng đặt trước trong tháng 9.

Tuy nhiên, thông tin về Toyota Land Cruiser HEV chủ yếu đến từ phía tư vấn viên của các đại lý tư nhân. Phía Toyota Việt Nam vẫn chưa đưa ra thông tin chính thức về thời điểm ra mắt cũng như kế hoạch phân phối phiên bản hybrid của mẫu SUV cỡ lớn này.

Theo tiết lộ từ một số nhân viên kinh doanh, Toyota Land Cruiser Hybrid dự kiến có giá bán trong khoảng 4,6-4,7 tỷ đồng. Một tư vấn viên cũng cho biết khách hàng muốn nhận xe sớm sẽ phải chi thêm khoảng 860 triệu đồng ngoài mức giá dự kiến.

Toyota Land Cruiser 300 HEV ra mắt tại Philippines. Ảnh: AutoIndustriya

Theo tư vấn bán hàng, khoản chênh lệch này không cố định mà sẽ thay đổi theo cung - cầu của thị trường. Thông tin trên hiện cũng chưa được Toyota Việt Nam xác nhận.

Số tiền chênh đến hàng trăm triệu đồng kể trên như một hình thức mua suất ưu tiên để sở hữu sớm mẫu Toyota Land Cruiser HEV. Trước đó vào năm 2022, mẫu Land Cruiser máy xăng từng được bán kênh giá khoảng hơn 1 tỷ đồng.

Về Land Cruiser HEV, mẫu SUV cỡ lớn này sử dụng hệ truyền động kết hợp máy xăng V6 3.5 tăng áp kép với một mô-tơ điện. Tổng công suất hệ thống cho ra 457 mã lực và mô-men xoắn 790 Nm, được truyền tới cả 4 bánh thông qua hộp số tự động 10 cấp.

Do phải bố trí không gian cho mô-tơ điện và bộ pin hybrid, dung tích bình nhiên liệu của phiên bản HEV giảm xuống còn 68 lít, thấp hơn mức 80 lít trên bản động cơ xăng. Đổi lại, bản hybrid có thể giúp xe tiết kiệm nhiên liệu hơn.

Ngoài thay đổi về hệ truyền động, Toyota cũng tinh chỉnh một số chi tiết ngoại thất để tạo điểm nhấn cho phiên bản hybrid. Logo "HEV" xuất hiện tại cửa cốp và hai bên thân xe nhằm nhận diện phiên bản sử dụng công nghệ hybrid.

Theo Lê Tuấn

Tiền Phong

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