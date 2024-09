Chủ vườn bàng hoàng khi bị trộm 300 gốc sâm Ngọc Linh trong đêm

Ngày 12/9, UBND xã Măng Ri cho biết, một hộ gia đình trên địa bàn vừa bị mất trộm hơn 300 gốc sâm Ngọc Linh .

Ông A Đốc chưa hết bàng hoàng khi mất trắng 300 gốc sâm trong vòng 1 đêm

Theo đó, hộ gia đình của ông A Đốc (39 tuổi, trú thôn Long Hy, xã Măng Ri) trồng khoảng 300 gốc sâm Ngọc Linh từ 3-7 năm tuổi tại khu vực thôn Long Hy. Tuy nhiên đến tối 5/9, ông Đốc rời vườn sâm về nhà để giải quyết công việc.

Khi quay trở lại vườn sâm lúc 7h ngày 6/9, ông A Đốc bàng hoàng phát hiện hơn 300 gốc sâm đã bị kẻ gian đánh cắp. Tại vị trí khu vực trồng sâm, ông phát hiện nhiều dấu chân lạ, 3 gốc sâm bị đánh rơi khi kẻ trộm tẩu thoát.

Ông A Đốc chỉ lại các vị trí bị trộm sâm trong vườn

Ông Đốc kể lại, vườn sâm được gia đình trồng trong khoảng 7 năm, số tiền 100 triệu đồng vay từ ngân hàng để làm vốn. Dự định sẽ bán để trang trải tiền học cho con đầu năm học, nhưng giờ mất trắng không biết lấy gì để nuôi con, trả nợ ngân hàng.

“Để bảo vệ sâm, tôi đã mua khoảng 10 triệu đồng tiền lưới thép bao xung quanh vườn, dựng một lán trại canh gác. Tuy nhiên chỉ mới sơ sẩy trong một đêm, toàn bộ gia tài của gia đình đã mất trắng. Vợ tôi đã cực kỳ sốc khi nghe tin này, không biết tiền đâu để nuôi con, trả nợ khoản vay từ ngân hàng,” ông Đốc bày tỏ.

Dấu chân của kẻ trộm sâm tại hiện trường

3 gốc sâm bị đánh rơi khi kẻ trộm tẩu thoát

Ngay sau sự việc, ông A Đốc đã đến Công an xã Măng Ri trình báo mất trộm sâm. Nhận được tin báo, cơ quan công an đã đến khám nghiệm hiện trường, tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Toàn bộ số sâm từ 3-7 năm tuổi đã bị nhổ sạch

Thời gian qua, trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông xảy ra nhiều vụ trộm sâm Ngọc Linh gây thiệt hại cho người dân và doanh nghiệp.

Trước tình trạng này, UBND huyện Tu Mơ Rông đã chỉ đạo công an huyện tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng công an các xã trong việc phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp với UBND các xã trong việc quản lý tình hình an ninh trật tự tại địa phương; phối hợp chặt chẽ trong việc điều tra, truy vết các vụ trộm cắp cây sâm Ngọc Linh...