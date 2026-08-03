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Một chiếc xe chỉ mang về hơn 200 USD lợi nhuận, cuộc đua xe điện tại thị trường lớn nhất thế giới ngày càng khốc liệt

| | Thị trường

Doanh số nhiều hãng xe điện Trung Quốc đồng loạt suy giảm trong tháng 7, trong khi biên lợi nhuận của các mẫu xe phổ thông tiếp tục bị bào mòn.

Thị trường xe điện Trung Quốc đang phát đi những tín hiệu kém tích cực sau khi hàng loạt hãng xe lớn công bố doanh số tháng 7 suy giảm. Điều này làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến giảm giá mới tại thị trường ô tô lớn nhất thế giới.

Theo số liệu mới công bố, Xpeng giao 38.027 xe trong tháng 7, giảm 5,2% so với tháng trước, chấm dứt chuỗi tăng trưởng kéo dài bốn tháng. Nio cũng ghi nhận lượng xe bàn giao giảm 11,5%, xuống còn 35.934 xe sau hai tháng liên tiếp tăng trưởng. Trong khi đó, Li Auto chỉ giao 30.468 xe, giảm 1,4% và đánh dấu tháng suy giảm thứ tư liên tiếp.

Một chiếc xe chỉ mang về hơn 5 triệu đồng lợi nhuận, cuộc đua xe điện tại thị trường lớn nhất thế giới ngày càng khốc liệt - Ảnh 1.

Ngay cả những tên tuổi dẫn đầu cũng chịu áp lực. BYD, nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới, bán 239.370 xe tại thị trường nội địa Trung Quốc trong tháng 7, tăng 4,9% so với tháng trước nhưng vẫn thấp hơn 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Geely cũng chỉ tăng nhẹ theo tháng, song doanh số vẫn giảm tới 29,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo ông Steve Shi, quản lý tại Juchen Auto Trade, nhu cầu mua ô tô đang suy yếu khi người tiêu dùng ngày càng thận trọng với các khoản chi lớn. Nhiều khách hàng lựa chọn chờ đợi các chương trình ưu đãi mạnh hơn trước khi quyết định xuống tiền, khiến áp lực cạnh tranh giữa các hãng xe ngày càng gia tăng.

Một trong những tín hiệu đáng chú ý nhất là biên lợi nhuận của ngành đang thu hẹp nhanh chóng. Theo ông Chen Shihua, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc (CAAM), các mẫu xe có giá khoảng 100.000 nhân dân tệ hiện chỉ mang lại lợi nhuận ròng trung bình khoảng 1.500 nhân dân tệ, tương đương hơn 5 triệu đồng mỗi xe. Mức lợi nhuận này chỉ tương ứng biên lợi nhuận 1,5%, giảm mạnh so với mức 3,4% được ghi nhận vào tháng 5.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, lượng xe điện bán ra tại Trung Quốc đạt 4,7 triệu chiếc, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước. Đà giảm diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh thu hẹp dần các chương trình trợ cấp và ưu đãi thuế dành cho xe năng lượng mới, trong khi tăng trưởng kinh tế quý II chỉ đạt 4,3% – mức thấp nhất kể từ cuối năm 2022.

Theo dự báo của AlixPartners, doanh số ô tô tại Trung Quốc có thể giảm 10% trong năm nay xuống còn 24,6 triệu xe. Trong bối cảnh nhu cầu suy yếu và lợi nhuận ngày càng mỏng, giới phân tích cho rằng các hãng xe có thể tiếp tục sử dụng giảm giá như công cụ cạnh tranh để kích cầu, khiến cuộc đua trên thị trường xe điện lớn nhất thế giới trở nên khốc liệt hơn.

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Hữu Bách

An Ninh Tiền Tệ

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