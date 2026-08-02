CEO Ford cảnh báo điều 'không thể cản' về xe Trung Quốc

Tại Mỹ các hãng xe Trung Quốc gần như bị loại ra khỏi cuộc chơi bởi mức thuế nhập khẩu 100%, cùng hàng loạt quy định hạn chế phần mềm và phần cứng có nguồn gốc từ Trung Quốc. Tuy nhiên, CEO Ford Jim Farley lại cho rằng, những rào cản này sẽ không tồn tại mãi mãi.

Theo Reuters, trong cuộc họp với toàn thể nhân viên, ông Farley nhận định các thương hiệu ô tô Trung Quốc có thể chính thức thâm nhập thị trường Mỹ trong vòng 5-10 năm tới, nhiều khả năng vào giai đoạn cuối của khoảng thời gian này. Vì vậy, theo ông, các hãng xe tại Detroit cần chuẩn bị ngay từ bây giờ thay vì kỳ vọng các biện pháp bảo hộ sẽ duy trì vĩnh viễn.

Quan điểm này cũng được Chủ tịch điều hành Bill Ford chia sẻ. Trả lời Wall Street Journal, ông nhấn mạnh: "Chúng ta không thể kỳ vọng ngăn chặn họ mãi mãi, và chúng ta phải có khả năng đánh bại họ bằng chính chiến lược của họ."

Mối lo của Ford không xuất phát từ giả định mà từ những gì các hãng xe Trung Quốc đã làm được trên nhiều thị trường quốc tế.

Tại châu Âu, các thương hiệu Trung Quốc hiện đã chiếm khoảng 10% doanh số ô tô. Ở Anh, Jaecoo chỉ bán chiếc xe đầu tiên vào tháng 1/2025 nhưng chỉ sau khoảng một năm, một mẫu SUV của hãng đã vươn lên nhóm xe bán chạy nhất thị trường.

Người Úc khá chuộng các mẫu xe bán tại đến từ Trung Quốc.

Tại Australia, mẫu bán tải BYD Shark nhanh chóng trở thành dòng bán tải bán chạy nhất, trong khi tại Mexico, các thương hiệu Trung Quốc cũng mở rộng thị phần mạnh mẽ. Ngay cả Canada cũng đã cho phép một số mẫu xe điện Trung Quốc được nhập khẩu, tạo điều kiện để các hãng này từng bước làm quen với thị trường Bắc Mỹ.

Trong khi đó, tại Mỹ, các rào cản vẫn rất lớn. Từ năm 2026, xe Trung Quốc phải chịu mức thuế nhập khẩu khoảng 100%, đồng thời các quy định mới về xe kết nối cũng siết chặt việc sử dụng phần mềm và phần cứng có nguồn gốc Trung Quốc.

Những quy định này đã khiến Polestar, thương hiệu do Geely nắm cổ phần chi phối, quyết định rút khỏi thị trường Mỹ sau năm sản xuất 2026, dù mẫu SUV Polestar 3 được lắp ráp ngay tại nhà máy của Volvo ở bang Nam Carolina.

Hãng xe số 1 nước Mỹ cũng đã bắt đầu chuẩn bị cho kịch bản cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ Trung Quốc.

Ford hiện phát triển một nền tảng xe điện hoàn toàn mới với mục tiêu giảm chi phí sản xuất và hạ giá bán, trong đó đáng chú ý là kế hoạch ra mắt mẫu bán tải điện giá khoảng 30.000 USD vào năm 2027.

Song song với đó, hãng cũng hợp tác với Geely tại châu Âu để học hỏi và thích nghi với môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Theo Jim, "câu hỏi không còn là liệu xe Trung Quốc có vào được thị trường Mỹ hay không, mà là khi nào điều đó sẽ xảy ra".

Sau những gì đã diễn ra tại châu Âu, Australia và nhiều thị trường khác, hãng xe Mỹ cho rằng chỉ dựa vào thuế quan sẽ không đủ để bảo vệ ngành công nghiệp ô tô trong dài hạn. Điều quan trọng hơn là phải nâng cao năng lực cạnh tranh trước khi các đối thủ Trung Quốc thực sự xuất hiện.