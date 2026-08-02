Chưa chính thức mở bán, Galaxy Z Fold8 đã có mức giá thấp hơn đáng kể so với niêm yết

Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Fold8 Ultra sắp chính thức lên kệ tại Việt Nam với giá niêm yết lần lượt từ 46,99 triệu và 52,99 triệu đồng. Đây là mức giá cao nhất Samsung từng áp dụng cho dòng điện thoại gập của mình, đồng thời cũng làm dấy lên nhiều tranh luận rằng thế hệ Fold năm nay đã trở nên quá đắt.

Galaxy Z Fold8, mẫu máy được người dùng quan tâm nhờ tỷ lệ màn hình hoàn toàn mới.

Tuy nhiên, ngay trong giai đoạn nhận đặt trước, khảo sát tại nhiều đại lý cho thấy mức giá người dùng thực sự phải bỏ ra đã thấp hơn đáng kể so với bảng giá công bố.

Theo ghi nhận trong ngày 31/7, Galaxy Z Fold8 đang được nhiều tiểu thương nhận đặt hàng ở mức khoảng 39 triệu đồng, trong khi Galaxy Z Fold8 Ultra có giá khoảng 45 triệu đồng. Galaxy Z Flip8 cũng giảm xuống còn khoảng 26 triệu đồng. Tất cả mức giá trên đều dành cho phiên bản "base" của từng máy với dung lượng RAM 12GB, bộ nhớ trong 256GB.

Trên các MXH như Facebook, không khó để tìm các bài đăng nhận đặt hàng loạt điện thoại gập mới của Samsung với giá thấp hơn đáng kể mức niêm yết.

Nếu so với bảng giá chính hãng, Galaxy Z Fold8 hiện thấp hơn khoảng 8,5 triệu đồng, còn Galaxy Z Fold8 Ultra cũng ghi nhận mức chênh lệch tương tự. Đây là mức giảm đủ lớn để đưa Galaxy Z Fold8 về vùng giá dưới 40 triệu đồng chỉ sau thời gian ngắn mở bán.

Mức giá thấp hơn niêm yết cũng xuất hiện trên các sàn thương mại điện tử. Theo ghi nhận của phóng viên trong ngày 1/8, thời điểm không diễn ra các chương trình khuyến mại lớn, Galaxy Z Fold8 đang được gian hàng chính hãng Galaxy Vietnam Store trên Shopee nhận đặt trước với giá 39,69 triệu đồng, trong khi Galaxy Z Fold8 Ultra có giá 44,89 triệu đồng.

Giá bán của Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Fold8 Ultra trên Shopee.

Khi bước vào các dịp siêu sale của sàn thương mại điện tử, người dùng hoàn toàn có thể kỳ vọng mức giá còn hấp dẫn hơn nhờ các mã giảm giá và ưu đãi thanh toán. Cập nhật giá bán mới nhất của Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Fold8 Ultra tại đây.

Thực tế, đây không phải điều quá bất ngờ với dòng Galaxy Z. Trong nhiều năm gần đây, khoảng cách giữa giá niêm yết và giá giao dịch thực tế gần như luôn xuất hiện ngay từ giai đoạn đầu mở bán. Ngoài các chương trình ưu đãi từ Samsung như thu cũ đổi mới hay quà tặng đặt trước, nhiều hệ thống bán lẻ cũng chủ động điều chỉnh giá để tăng sức cạnh tranh, khiến số tiền người dùng thực sự phải chi thường thấp hơn đáng kể so với mức giá hãng công bố.

Galaxy Z Fold8 Ultra, chiếc máy điện thoại gập đầu bảng của Samsung với mức giá dao dịch thực tế khoảng 45 triệu đồng.

Thực tế, Việt Nam cũng là một trong những thị trường nơi loạt điện thoại gập của Samsung được đặt mức giá tương đối dễ chịu. Tại Mỹ, Samsung niêm yết Galaxy Z Fold8 từ 1.899 USD (khoảng 50 triệu đồng) và Galaxy Z Fold8 Ultra từ 2.099 USD (khoảng 55 triệu đồng), chưa bao gồm thuế bán hàng.

Samsung Việt Nam cho biết lượng đơn đặt trước Galaxy Z8 Series kể từ khi ra mắt ngày 22/7 hiện cao gấp 2,4 lần so với thế hệ tiền nhiệm, vượt kỳ vọng ban đầu của hãng. Đáng chú ý, Galaxy Z Fold8 chiếm hơn 50% tổng số đơn đặt trước, dù năm nay Samsung đồng thời giới thiệu Galaxy Z Fold8 Ultra. Kết quả này phần nào cho thấy tỷ lệ màn hình mới mới trên Galaxy Z Fold8 đang nhận được sự quan tâm đáng kể từ người dùng Việt.