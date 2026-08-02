Lexus LX hybrid xuất hiện tại Việt Nam

Hiện chưa có thông tin về giá bán của chiếc Lexus LX bản hybrid này. Trong khi đó, Lexus Việt Nam cũng chưa đưa ra bất kỳ thông tin chính thức nào về kế hoạch phân phối LX 700h chính hãng.

Tham khảo tại Indonesia, Lexus LX 700h được bán ra với 2 phiên bản. Đầu tiên là bản tiêu chuẩn 7 chỗ có giá bán 3,392 tỷ rupiah (khoảng 5 tỷ đồng), trong khi bản VIP với cấu hình 4 chỗ được chào bán ở mức 3,928 tỷ rupiah (khoảng 5,7 tỷ đồng).

Chiếc Lexus LX 700h được đưa về Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Duy

Chiếc xe được đưa về thuộc phiên bản F Sport với nhiều chi tiết mang phong cách thể thao như bộ mâm đa chấu 22 inch sơn tối màu, cản trước và cản sau thiết kế hầm hố hơn, nhiều chi tiết ngoại thất sơn đen tương phản, logo "F Sport" trên thân xe cùng dòng chữ "Lexus" phía sau cũng được sơn đen.

So với Lexus LX 600 F Sport đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam với giá 8,8 tỷ đồng, phiên bản LX 700h F Sport không có quá nhiều khác biệt về thiết kế và trang bị. Điểm nâng cấp đáng chú ý nhất nằm ở hệ truyền động hybrid nhằm cải thiện hiệu suất vận hành và khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Cụ thể, Lexus LX 700h sử dụng hệ truyền động hybrid kết hợp giữa động cơ V6 3.5L tăng áp kép và mô-tơ điện, cho tổng công suất 457 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 790 Nm.

Sức mạnh được truyền tới cả bốn bánh thông qua hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động AWD, cho khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 6,5 giây.

Trong khi đó, Lexus LX 600 đang bán tại Việt Nam sử dụng động cơ xăng V6 3.5L tăng áp kép, sản sinh 409 mã lực và 650 Nm mô-men xoắn. Với công nghệ hybrid, LX 700h sở hữu hiệu năng vượt trội hơn đáng kể.

Đáng chú ý, hệ truyền động này cũng được trang bị trên Toyota Land Cruiser HEV - mẫu SUV được đồn đoán sẽ ra mắt Việt Nam vào khoảng tháng 9 tới. Theo nguồn tin từ đại lý, mẫu SUV này có thể được niêm yết ở mức khoảng 4,6-4,7 tỷ đồng, cao hơn khoảng 100 triệu đồng so với phiên bản thuần xăng. Tuy nhiên, Toyota Việt Nam hiện vẫn chưa xác nhận các thông tin trên.

Bên cạnh hệ truyền động mới, Lexus LX 700h F Sport còn được trang bị tiêu chuẩn hệ thống treo thích ứng biến thiên, khóa vi sai Torsen cùng gói hỗ trợ lái Lexus Safety System+ 3.0 với đầy đủ tính năng.

Không gian nội thất sử dụng tông màu đen kết hợp đỏ, nhấn mạnh phong cách thể thao. So với các phiên bản thiên về sự sang trọng, bản F Sport sở hữu ghế ngồi ôm thân người hơn, tựa đầu dập nổi logo "F Sport", trong khi bảng đồng hồ, vô-lăng và bệ bước chân cũng được bổ sung các chi tiết nhận diện riêng.

So với LX 600 F Sport, phiên bản LX 700h được nâng cấp cần số điện tử thay cho cần số cơ truyền thống, giúp khu vực bệ trung tâm gọn gàng và hiện đại hơn.

Cụm đồng hồ kỹ thuật số cũng được nâng cấp từ màn hình 8 inch lên 12,3 inch. Các trang bị đáng chú ý khác như màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch, màn hình cảm ứng 7 inch điều khiển các chức năng của xe, sạc điện thoại không dây và hệ thống âm thanh Mark Levinson vẫn tiếp tục được duy trì.