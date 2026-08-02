Giá gạo xuất khẩu Ấn Độ lên cao nhất gần 10 tháng

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Giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ đã tăng lên mức cao nhất trong gần 10 tháng, trong bối cảnh giá lúa trong nước đi lên, nguồn cung dần thu hẹp và nhu cầu từ thị trường quốc tế bắt đầu phục hồi, bất chấp thương mại toàn cầu vẫn chịu tác động từ những căng thẳng địa chính trị tại Tây Á.

Là nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, mọi biến động về giá gạo của Ấn Độ đều được các nhà nhập khẩu trên toàn cầu theo dõi sát sao. Trong tuần này, giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ tăng lên 358-364 USD/tấn, so với 356-361 USD/tấn của tuần trước. Trong khi đó, giá gạo trắng 5% tấm được chào bán ở mức 357-363 USD/tấn, phản ánh xu hướng thị trường tiếp tục duy trì ở mức cao.

Động lực chính thúc đẩy giá xuất khẩu tăng là giá lúa trong nước đi lên do nguồn cung ngày càng thắt chặt. Các thương nhân cũng đang theo dõi sát vụ thu hoạch sắp tới, trong bối cảnh những lo ngại về sản lượng đã góp phần đẩy giá tăng. Sự kết hợp giữa nguồn cung hạn chế và những bất định đối với vụ mùa mới đang tạo thêm áp lực lên giá gạo xuất khẩu.

Bên cạnh đó, nhu cầu từ thị trường quốc tế cũng bắt đầu cải thiện. Một thương nhân tại New Delhi cho biết, nhu cầu mua gạo của nước ngoài đang phục hồi dần, do gạo Ấn Độ vẫn duy trì sức cạnh tranh về giá dù đã tăng trong thời gian gần đây. Trong nửa đầu năm 2026, xuất khẩu gạo của Ấn Độ tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Đà tăng chủ yếu đến từ xuất khẩu gạo non-basmati, qua đó bù đắp cho sự sụt giảm xuất khẩu gạo basmati.

Xuất khẩu gạo basmati của Ấn Độ chịu sức ép sau khi xung đột liên quan đến Israel, Iran và Mỹ làm gián đoạn hoạt động thương mại với một số thị trường quan trọng ở khu vực Vùng Vịnh, qua đó ảnh hưởng đến nhu cầu từ khu vực này.

Trái ngược với Ấn Độ, giá gạo tại Bangladesh tăng chủ yếu do tác động của thời tiết bất lợi. Theo các thương nhân, hai đợt lũ liên tiếp đã gây thiệt hại cho các cánh đồng lúa, đặc biệt là các giống lúa chất lượng cao, khiến giá gạo trong nước tiếp tục tăng trong tuần này.

Tại Đông Nam Á, nhu cầu vẫn khá trầm lắng. Giá gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 430-450 USD/tấn, gần như không thay đổi so với tuần trước. Các thương nhân cho biết nhu cầu vẫn yếu sau khi Philippines, một trong những khách hàng lớn nhất của Việt Nam, siết chặt các biện pháp kiểm soát nhập khẩu gạo. Tuy nhiên, các doanh nghiệp xuất khẩu vẫn chưa hạ giá bán do biên lợi nhuận đang chịu nhiều sức ép.