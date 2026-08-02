Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đặc sản Hà Tĩnh mất mùa

| | Thị trường

Được mệnh danh là "thủ phủ" trám đen của Hà Tĩnh, xã Hương Sơn đang trải qua vụ mùa thất thu khi sản lượng chỉ đạt khoảng 10% so với năm trước. Nguồn cung khan hiếm đẩy giá trám tăng cao, song người trồng vẫn không giấu được nỗi buồn vì thu nhập sụt giảm.

Trám đen từ lâu là cây đặc sản gắn bó với đời sống người dân vùng miền núi Hà Tĩnh. Với hương vị bùi, thơm đặc trưng, loại quả này được thị trường ưa chuộng và nhiều năm qua đã trở thành nguồn thu nhập quan trọng, giúp không ít hộ dân cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo. Tuy nhiên, vụ trám năm nay lại diễn ra trong cảnh kém vui khi hầu hết các vùng trồng đều ghi nhận sản lượng sụt giảm mạnh, nhiều cây gần như không cho quả, khiến người trồng thất thu.

Riêng tại xã Hương Sơn, được xem là “thủ phủ” trồng trám với số lượng hàng ngàn gốc, trong năm 2025 mang về nguồn thu hàng tỷ đồng. Thế nhưng năm nay, tổng sản lượng toàn xã sụt hẳn, chỉ đạt khoảng 10%. Theo thống kê của UBND xã Hương Sơn, sau các cơn bão năm 2025 có gần 100 cây trám đen trên địa bàn bị gãy đổ, trong đó nhiều cây không còn khả năng phục hồi. Đây được xem là một trong những nguyên nhân chính khiến vụ trám năm nay rơi vào cảnh thất thu, dù giá bán đang ở mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Trám đen từng là cây trồng lấy gỗ, nhưng những năm gần đây trở thành loài quả "đặc sản".

Đáng chú ý, thôn Sơn Ninh, xã Hương Sơn hiện có gần 1.500 cây trám đen, nhiều năm qua là vùng trồng lớn nhất địa phương. Những vụ trước, cây trám mang lại nguồn thu bình quân từ 10-25 triệu đồng/hộ mỗi năm, nhiều hộ thu gần 100 triệu đồng. Tuy nhiên, năm nay hoàn toàn trái ngược khi nhiều cây không cho quả.

“Gia đình tôi hiện đang trồng 12 cây trám đen. Năm 2025 cho thu về hơn 80 triệu đồng, nhưng năm nay có nhiều gốc không cho quả, ước tính chỉ đạt khoảng 10 triệu. Tôi chưa năm nào chứng kiến cây trám mất mùa như năm nay”, ông Nguyễn Huy Hoàng, trú thôn Sơn Ninh, xã Hương Sơn cho biết.

Không riêng Hương Sơn, sản lượng trám đen tại các xã lân cận như Sơn Tiến, Kim Hoa, Sơn Giang cũng giảm mạnh. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến thu nhập của người trồng mà còn tác động đến những người làm nghề thu mua, hái thuê và các cơ sở chế biến loại quả đặc sản này.

Gia đình ông Nguyễn Văn Hạnh (trú xã Sơn Giang) có hai gốc trám đen lâu năm. Nếu như vụ trước thu về hơn 15 triệu đồng thì năm nay cả hai cây đều không cho quả.

"Năm nay cây trám gần như mất trắng, nhìn cây không có quả mà xót lắm. Chưa năm nào tôi thấy trám thất thu lớn như vậy. Các năm trước cứ khoảng tháng 8 là thu hoạch, thương lái đến tận nơi để thu hái", ông Hạnh chia sẻ.

Theo khảo sát thị trường, do nguồn cung khan hiếm nên giá trám đen đã tăng từ mức 110.000-150.000 đồng/kg của năm 2025 lên khoảng 150.000-200.000 đồng/kg. Tuy nhiên, mức giá cao cũng không bù đắp được thiệt hại do sản lượng quá thấp.

Theo Hoài Nam

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không phải sầu riêng, Việt Nam sở hữu một loại báu vật nông sản giá hơn 2.500 USD/tấn: Xuất khẩu dẫn đầu thế giới, nước ta cùng Trung Quốc cạnh tranh ngôi vương

Không phải sầu riêng, Việt Nam sở hữu một loại báu vật nông sản giá hơn 2.500 USD/tấn: Xuất khẩu dẫn đầu thế giới, nước ta cùng Trung Quốc cạnh tranh ngôi vương Nổi bật

Giá vàng, bạc tuần qua tại SJC, DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải ra sao?

Giá vàng, bạc tuần qua tại SJC, DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải ra sao? Nổi bật

Chưa chính thức mở bán, Galaxy Z Fold8 đã có mức giá thấp hơn đáng kể so với niêm yết

Chưa chính thức mở bán, Galaxy Z Fold8 đã có mức giá thấp hơn đáng kể so với niêm yết

14:30 , 02/08/2026
Giá gạo xuất khẩu Ấn Độ lên cao nhất gần 10 tháng

Giá gạo xuất khẩu Ấn Độ lên cao nhất gần 10 tháng

13:33 , 02/08/2026
Lexus LX hybrid xuất hiện tại Việt Nam

Lexus LX hybrid xuất hiện tại Việt Nam

12:00 , 02/08/2026
Mất giá như Vespa Sprint bản giới hạn: Lăn bánh hơn 100 km 'bay' gần 50 triệu, từng bán chính hãng tại Việt Nam với giá không rẻ

Mất giá như Vespa Sprint bản giới hạn: Lăn bánh hơn 100 km 'bay' gần 50 triệu, từng bán chính hãng tại Việt Nam với giá không rẻ

09:56 , 02/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên