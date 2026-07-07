Hãng xe Trung Quốc đang bán tại Việt Nam nhá hàng mẫu sedan HEV đầu bảng: Dài gần 5 mét, trang bị LiDAR, tiêu hao chưa đầy 4 lít/100km

Geely Auto vừa chính thức tung ra những hình ảnh đầu tiên của mẫu sedan đầu bảng hoàn toàn mới mang tên Preface L90. Dự kiến ra mắt vào ngày 10/7 tới, mẫu xe chiến lược này gây chú ý khi sở hữu chiều dài tiệm cận 5 mét, tích hợp công nghệ cảm biến LiDAR và hệ truyền động hybrid (HEV) với mức tiêu hao nhiên liệu ấn tượng chỉ khoảng 4 lít/100 km.

Theo truyền thông Trung Quốc, Preface L90 (tên mã nội bộ FS21) chính là phiên bản "song sinh" của mẫu Geely Galaxy Starshine 7 Max đã lộ diện trước đó.

So với phiên bản Preface tiêu chuẩn đang phân phối tại các thị trường quốc tế, Preface L90 được gia tăng kích thước đáng kể. Cụ thể, các thông số dài x rộng x cao của xe lần lượt là 4.956 x 1.915 x 1.505 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.845 mm.

Sự điều chỉnh này giúp bản L90 dài hơn 131 mm, rộng hơn 35 mm và cao hơn 35 mm so với bản tiêu chuẩn, mang lại không gian cabin rộng rãi và bề thế hơn. Về ngoại thất, xe sở hữu lưới tản nhiệt mạ chrome cỡ lớn, cản trước góc cạnh thể thao và cụm đèn pha LED sắc sảo.

Geely Preface L90 sở hữu ngôn ngữ thiết kế tương tự như những mẫu xe khác cùng công ty, trong đó có 2 mẫu xe đang bán tại Việt Nam là Monjaro và Coolray.

Điểm nhấn công nghệ trên Geely Preface L90 nằm ở tùy chọn cảm biến LiDAR đặt trên nóc xe. Hệ thống này là mảnh ghép quan trọng cho giải pháp hỗ trợ lái G-ASD G-Pilot H5 do Geely phát triển, vận hành bởi bộ đôi chip Nvidia Orin-X cho tổng công suất xử lý lên tới 508 TOPS.

Cấu hình này cũng cho phép mẫu sedan đầu bảng của Geely có khả năng thực hiện các tính năng điều hướng tự động (NOA) nâng cao trên cả đường cao tốc lẫn đường đô thị.

Geely cung cấp cho người dùng hai cấu hình động cơ bao gồm động cơ đốt trong truyền thống (ICE) và hybrid tự sạc (HEV). Với tùy chọn ICE, nhà sản xuất đưa ra 2 phiên bản gồm: bản động cơ 1.5L (công suất 198 mã lực) và bản động cơ 2.0L mạnh mẽ hơn với công suất 268 mã lực.

Tùy chọn HEV chỉ có một phiên bản duy nhất, nhưng sử dụng hệ truyền động i-HEV mới nhất của hãng, kết hợp giữa động cơ xăng 1.5L (161 mã lực), một mô-tơ điện công suất 235 mã lực và nhiều khả năng đi kèm hộp số DHT 1 cấp. Cấu hình này giúp xe đạt mức tiêu hao nhiên liệu lý tưởng chỉ 3,98 lít/100 km.

Dòng xe Preface vốn là một trong những sản phẩm mang tính toàn cầu của Geely. Mới đây nhất vào tháng 6/2026, phiên bản trường đua của dòng xe này dưới sự vận hành của đội Cyan Racing đã thống trị chặng đua TCR tại Valencia (Tây Ban Nha) với 3 chiến thắng liên tiếp.

Do đó, giới quan sát nhận định Preface L90 rất có thể sẽ sớm được Geely đưa ra các thị trường nước ngoài sau khi mở bán tại nội địa.