Một thương hiệu điều hòa vừa gia nhập Đông Nam Á, chọn Việt Nam làm thị trường chiến lược

Tại sự kiện diễn ra ở Phú Quốc ngày 4/7, thương hiệu điều hòa SinFlow giới thiệu dòng điều hòa thế hệ mới I-Series Smart Inverter tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), hướng đến nhu cầu làm mát thông minh, tiết kiệm năng lượng và nâng cao chất lượng không khí trong nhà.

Theo đại diện ShinFlow, thương hiệu được phát triển dựa trên nền tảng nghiên cứu và phát triển (R&D) tại Nhật Bản, đồng thời được sản xuất tại Thái Lan theo tiêu chuẩn của tập đoàn mẹ. Hãng định vị mình là thương hiệu điều hòa thế hệ mới với triết lý "công nghệ lấy con người làm trung tâm", tập trung vào hiệu quả làm mát, tiết kiệm năng lượng, cải thiện chất lượng không khí và mang lại trải nghiệm sử dụng thuận tiện.

ShinFlow đánh giá Đông Nam Á là một trong những thị trường điều hòa có tốc độ tăng trưởng nhanh trên thế giới. Theo dự báo được doanh nghiệp dẫn lại, quy mô thị trường khu vực có thể tăng từ khoảng 5,6 tỷ USD vào năm 2026 lên 9,55 tỷ USD vào năm 2034, tương ứng tốc độ tăng trưởng kép khoảng 6,9% mỗi năm. Trong chiến lược phát triển khu vực, Việt Nam được xác định là thị trường trọng điểm cùng với Malaysia và Thái Lan.

Ông Rocky Shi, Giám đốc Thương hiệu ShinFlow, cho biết người tiêu dùng Đông Nam Á ngày càng quan tâm đến các thiết bị tiết kiệm năng lượng, ứng dụng công nghệ mới và cải thiện chất lượng không khí trong không gian sống. Theo ông, đây là cơ sở để doanh nghiệp lựa chọn khu vực này làm bước khởi đầu trong chiến lược mở rộng ra thị trường quốc tế.

Tâm điểm của sự kiện là dòng điều hòa ShinFlow I-Series Smart Inverter với thông điệp "Airflow Built for You". Theo giới thiệu của hãng, sản phẩm được phát triển dành riêng cho điều kiện khí hậu và nhu cầu sử dụng của các hộ gia đình Đông Nam Á.

Dòng sản phẩm được tích hợp công nghệ Smart Inverter cùng nhiều tính năng như AI ECO, Human-Sensing Airflow nhận diện người dùng để tự động điều chỉnh hướng gió, điều khiển bằng giọng nói và kết nối Wi-Fi, chế độ vận hành êm, công nghệ khử khuẩn UVC và hệ thống lọc không khí.

Trong đó, AI ECO được xem là tính năng nổi bật của dòng sản phẩm. Theo ông Tadashi Sakaguchi, Giám đốc ShinFlow Nhật Bản, công nghệ này có khả năng tối ưu mức tiêu thụ điện dựa trên điều kiện phòng, nhiệt độ và thói quen sử dụng của người dùng, giúp tiết kiệm đến 40% điện năng theo kết quả thử nghiệm của doanh nghiệp mà vẫn duy trì hiệu suất làm mát.

I-Series được điều chỉnh tính năng theo từng thị trường. Tại Việt Nam, sản phẩm tập trung vào AI ECO, điều khiển bằng giọng nói, kết nối Wi-Fi và công nghệ diệt khuẩn UVC. Trong khi đó, phiên bản dành cho Malaysia nhấn mạnh công nghệ nhận diện người dùng Human-Sensing kết hợp AI ECO và UVC. Tại Thái Lan, sản phẩm được bổ sung chế độ vận hành siêu êm, bộ lọc bụi PM2.5 cùng thiết kế tối ưu cho việc lắp đặt và bảo trì.

Bên cạnh sản phẩm, ShinFlow cũng công bố chính sách hậu mãi riêng cho từng thị trường. Tại Việt Nam, hãng áp dụng chính sách đổi mới 1 đổi 1 trong hai năm, bảo hành bốn năm cho toàn bộ máy và 12 năm đối với máy nén. Đại diện doanh nghiệp cho biết đang xây dựng mạng lưới dịch vụ trên toàn quốc nhằm đáp ứng nhu cầu bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật.

Chia sẻ về kế hoạch phát triển, ông Tadashi Sakaguchi cho biết việc ra mắt tại Việt Nam là bước khởi đầu cho chiến lược đầu tư dài hạn của ShinFlow tại Đông Nam Á. Doanh nghiệp dự kiến tiếp tục mở rộng hiện diện trong khu vực và phát triển thêm các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của từng thị trường.