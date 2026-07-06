Nắng nóng kỷ lục quét qua châu Âu, các hãng điều hòa Trung Quốc mở cờ trong bụng

Trong những tuần cuối tháng 6, nắng nóng gay gắt đã xô đổ nhiều kỷ lục nhiệt độ trên khắp châu Âu. Thời tiết khắc nghiệt khiến nhiệt độ trong nhà tăng cao, buộc người dân phải tìm giải pháp làm mát tức thì.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, hiện chỉ có một phần năm số hộ gia đình châu Âu sở hữu máy điều hòa. Việc lắp đặt các thiết bị treo tường truyền thống tại đây gặp nhiều trở ngại do cơ quan quản lý vẫn đang tranh luận về quy định cấp phép.

Do vậy, người tiêu dùng chuyển hướng sang máy điều hòa di động. Thiết bị này có giá rẻ hơn dòng máy biến tần phổ biến ở Mỹ hay châu Á và có thể lắp đặt ngay lập tức.

Sự gia tăng nhu cầu này tạo động lực tăng trưởng cho các nhà sản xuất thiết bị gia dụng lớn của Trung Quốc như Midea, Haier Smart Home và Gree Electric Appliances.

Các nhà sản xuất điều hòa Trung Quốc đứng trước cơ hội tăng trưởng tại châu Âu.

Nhà phân tích Jeff Zhang của Morningstar nhận định nhu cầu máy điều hòa gắn cửa sổ sẽ thúc đẩy doanh thu xuất khẩu của các doanh nghiệp này tăng trưởng đáng kể trong quý hai và quý ba.

Ngân hàng Citigroup dự báo doanh số bán máy điều hòa dân dụng tại châu Âu của Midea có thể tăng hơn 20% trong quý hai so với cùng kỳ năm ngoái. Nhóm phân tích của Xiaopo Wei cho biết Midea đã dự đoán trước tình hình và chủ động chuẩn bị lượng hàng tồn kho điều hòa di động loại tách rời cao gấp hai đến ba lần so với năm trước.

Tương tự, Haier Smart Home có thể ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số cho mảng điều hòa không khí tại châu Âu trong năm nay. Phân khúc này dự kiến chiếm khoảng 20% doanh thu khu vực của hãng vào năm 2025.

Tuy nhiên, mức độ hưởng lợi của Gree có phần hạn chế hơn. Citigroup lưu ý rằng doanh thu từ các thị trường nước ngoài hiện chỉ đóng góp khoảng 15% vào tổng doanh thu của tập đoàn.

Dù thị trường châu Âu mang lại tín hiệu tích cực, các nhà sản xuất điều hòa Trung Quốc vẫn đối mặt nhiều thách thức. Chuyên gia Elaine Lai nhận định, nhu cầu ở châu Âu khó bù đắp hoàn toàn cho tình trạng sụt giảm doanh số tại Trung Quốc, vốn là thị trường lớn nhất. Hiện tại, sức mua nội địa Trung Quốc vẫn yếu và các chương trình trợ cấp đã giảm.

Thêm vào đó, các công ty phải chịu áp lực từ việc tăng giá nguyên vật liệu, chủ yếu là nhôm và đồng. Chi phí đầu vào cao có nguy cơ làm giảm biên lợi nhuận gộp, từ đó hạn chế tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận chung.