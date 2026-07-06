Loạt xe mới dự kiến ra mắt tháng 7/2026: EV và hybrid đổ bộ, xe Hàn và Trung 'chiếm sóng', xe Nhật im hơi lặng tiếng

Sau giai đoạn sôi động với 10 mẫu xe mới được giới thiệu trong tháng 6, thị trường ô tô Việt Nam bước sang tháng 7 với nhịp độ trầm lắng hơn khi chưa có nhiều sản phẩm mới được công bố. Phần lớn những xe mới trong danh sách này chủ yếu là dự kiến, chưa có sản phẩm nào được chốt lịch, trừ VinFast VF 2 đã chính thức ra mắt.

Hyundai Palisade

Hyundai Palisade thế hệ mới vừa xuất hiện tại trung tâm thử nghiệm khí thải ở Hà Nội, cho thấy ngày ra mắt thị trường Việt Nam không còn xa. Theo tư vấn bán hàng, xe dự kiến ra mắt thị trường Việt Nam vào quý III/2026.

Hai chiếc Hyundai Palisade xuất hiện ở Hà Nội. Ảnh: Bí mật XeBiz

Hình ảnh ghi nhận ít nhất hai phiên bản với khác biệt ở thiết kế mâm và cản sau. Song theo thông tin từ đại lý, Palisade 2026 dự kiến có ba phiên bản gồm Exclusive, Calligraphy và Hybrid, với giá tạm tính từ hơn 1,7 tỷ đồng. Xe được cho là sẽ bỏ động cơ diesel, thay bằng máy xăng 2.5L tăng áp và tùy chọn hybrid 2.5L.

Thế hệ mới sở hữu thiết kế vuông vức hơn, nội thất sử dụng màn hình kép 12,3 inch, HUD và nhiều tiện nghi cao cấp. Xe cũng được kỳ vọng trang bị gói ADAS đầy đủ cùng camera 360 độ và 7 túi khí.

Hyundai Tucson

Các đại lý đã bắt đầu nhận đặt cọc Hyundai Tucson Hybrid, cho thấy mẫu CUV này đang đến gần thời điểm ra mắt tại Việt Nam. Theo tư vấn bán hàng, xe dự kiến chỉ có một phiên bản lắp ráp trong nước, giá tạm tính trên 1 tỷ đồng, tiệm cận Santa Fe bản máy xăng.

Trước đó, xe từng dự kiến được giới thiệu và bàn giao tới khách hàng từ tháng 6/2026. Nhưng mốc thời gian này đã bị bỏ lỡ, và lịch trình có thể đã lùi sang tháng 7 này.

Các đại lý đã nhận cọc Hyundai Tucson Hybrid. Ảnh: Hyundai

Tucson Hybrid sử dụng hệ truyền động kết hợp động cơ xăng tăng áp 1.6L và mô-tơ điện, cho tổng công suất khoảng 226 mã lực. Thiết kế gần như không thay đổi so với Tucson hiện hành, trong khi nội thất tiếp tục nổi bật với màn hình kép và nhiều công nghệ hỗ trợ lái.

Khi ra mắt, Tucson Hybrid sẽ gia nhập nhóm SUV hạng C điện hóa, cạnh tranh với Honda CR-V Hybrid, Haval H6 Hybrid, BYD Sealion 6 và Jaecoo J7 PHEV.

Với mức giá dự kiến trên 1 tỷ đồng, Tucson mới sẽ đứng vào nhóm xe hybrid phổ thông có giá cao, cạnh tranh trực tiếp với những cái tên như Honda CR-V Hybrid.

GAC GS3 Emzoom

GAC GS3 Emzoom đã xuất hiện tại đại lý ở TP.HCM sau chưa đầy một tháng nhận cọc, cho thấy ngày ra mắt tại Việt Nam đã cận kề. Mẫu xe được cho là sẽ chính thức trình làng trong tháng 7. Trước đó, hồi tháng 5/2026, đơn vị lắp ráp và phân phối GAC tại Malaysia Warisan Tan Chong Automotif xác nhận đã xuất khẩu lô xe GS3 Emzoom đầu tiên sang Việt Nam.

GS3 Emzoom xuất hiện tại Việt Nam. Ảnh: Lê Thượng Tiến

GS3 Emzoom thuộc phân khúc B-SUV, sở hữu thiết kế thể thao, khoang lái với màn hình kép cùng nhiều tiện nghi hiện đại và gói ADAS.

Xe sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5L công suất 177 mã lực, mô-men xoắn 270 Nm, kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp. Khi mở bán, GS3 Emzoom được kỳ vọng sẽ cạnh tranh với Kia Seltos, Hyundai Creta, Toyota Yaris Cross và Mitsubishi Xforce.

GS3 Emzoom trong một sự kiện lái thử cho truyền thông Việt Nam ở Malaysia. Ảnh: Linh Đan

Lynk & Co 02

Lynk & Co 02 đã xuất hiện tại một số đại lý dù chưa chính thức ra mắt. Theo thông tin từ tư vấn bán hàng, mẫu SUV điện này dự kiến mở bán trong tháng 7 với hai phiên bản Pro và Halo, giá từ khoảng 899 triệu đồng.

Phía đại lý cũng hé lộ chi tiết trang bị của hai phiên bản Lynk & Co 02. Về cơ bản, hai bản này giống hệt nhau ở ngoại hình và hệ truyền động, chỉ có một vài điểm khác biệt nhỏ. Do đó, giá hai phiên bản có thể cũng không chênh nhau nhiều.

Lynk & Co 02 đã được trưng bày tại nhiều đại lý. Ảnh: Đại lý

Lynk & Co 02 thuộc phân khúc SUV cỡ C, sở hữu thiết kế coupe, màn hình trung tâm 15,4 inch, gói ADAS và nhiều tiện nghi hiện đại. Xe sử dụng mô-tơ điện đặt cầu sau công suất 268 mã lực, pin 66 kWh cho tầm hoạt động khoảng 435 km (WLTP), hỗ trợ sạc nhanh DC 150 kW.

Cơ hội tiếp cận Lynk & Co 02 của khách hàng Việt trở nên thực tế hơn khi Tasco Auto đang mở rộng mạng lưới trạm sạc thông qua mô hình "liên minh trạm sạc", đồng thời tích hợp nền tảng sạc mở trên ứng dụng VETC nhằm hỗ trợ người dùng xe điện tìm kiếm, quản lý và thanh toán dịch vụ sạc.

Wuling Darion

Darion là tên gọi mới thay thế Nexus trong kế hoạch sản phẩm của Wuling. Theo thông tin từ đại lý, mẫu MPV thuần điện này dự kiến ra mắt trong tháng 7 với giá đồn đoán 730-799 triệu đồng cho hai phiên bản có tầm hoạt động 450 km và 500 km.

Mẫu MPV này thuộc cỡ trung, với cửa lùa thuận tiện cho gia đình sử dụng đi cùng nội thất tối giản. Ảnh: Soyacincau, Ảnh chụp màn hình

Theo thông tin từ hãng, Darion có kích thước 4.910 x 1.850 x 1.770 (mm), trục cơ sở 2.910 mm, nằm giữa Toyota Innova Cross và Kia Carnival. Xe có cấu hình 7 chỗ (2-2-3), cửa trượt hai bên, màn hình trung tâm 12,8 inch và bảng đồng hồ kỹ thuật số.

Thông số vận hành tại Việt Nam chưa được công bố. Tại Indonesia, xe dùng mô-tơ điện công suất 204 mã lực, mô-men xoắn 310 Nm, pin 60,6 kWh. Theo thông tin từ đại lý, phiên bản bán tại Việt Nam có tầm hoạt động 450-500 km mỗi lần sạc.

Trang bị an toàn gồm ABS, EBD, ESC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, phanh tay điện tử, 4 túi khí và camera 360 độ có tính năng quan sát xuyên gầm. Nếu có giá bán như dự kiến, Wuling Darion sẽ cạnh tranh trực tiếp với BYD M6.

VinFast VF 2

VinFast VF 2 là cái tên gây bất ngờ, bởi xe ra mắt mà không có thông tin nhá hàng nào từ trước đó. Xe đã chính thức ra mắt thị trường Việt Nam ngày 5/7 với giá bán 188 triệu đồng. Trong thời gian 15-17/7, khách hàng cọc xe sẽ được ưu đãi thêm 8 triệu đồng.

VF 2 là sản phẩm được tinh chỉnh từ dòng xe dịch vụ Minio Green, hướng đến nhóm người dùng cá nhân. Ảnh: VinFast

VF 2 có kích thước tổng thể 3.090 x 1.496 x 1.663,2 mm (dài x rộng x cao), chiều dài cơ sở 2.065 mm với 4 ghế cho người ngồi trong xe (bao gồm cả tài xế).

Các trang bị đáng chú ý trên xe có thể kể đến như đèn chiếu sáng LED, la-zăng 13 inch, màn hình thông tin 7 inch sau vô lăng, ghế lái chỉnh cơ 4 hướng,... Xe không có màn hình giải trí trung tâm, thay vào đó chỉ có radio FM kết hợp cùng hệ thống âm thanh 2 loa.

Tương tự Minio Green, VF 2 dùng động cơ điện 30 kW và 65 Nm đặt ở cầu sau, tốc độ tối đa đạt được là 80 km/h. Xe trang bị 2 chế độ lái là Eco và Normal. Cung cấp năng lượng cho động cơ là khối pin 18,3 kWh, cho phép xe di chuyển quãng đường tối đa 210 km sau mỗi lần sạc đầy. Xe có công nghệ sạc nhanh DC 24 kW, giúp sạc từ 10% lên 70% pin trong khoảng 34 phút.

Thuộc dòng xe giá rẻ nên công nghệ an toàn trên VF 2 chỉ dừng ở mức cơ bản, gồm có túi khí cho người lái, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, kiểm soát lực kéo TCS và phân phối lực phanh điện tử EBD.