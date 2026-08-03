Mitsubishi 'tất tay' với xe hybrid

Mitsubishi Motors vừa công bố kế hoạch đầu tư 16 tỷ baht (khoảng 473 triệu USD) vào Thái Lan đến năm 2030, nhằm biến các nhà máy hiện tại của hãng tại quốc gia này thành trung tâm sản xuất và xuất khẩu các dòng xe điện hóa .

Theo Nikkei Asia, Chủ tịch kiêm CEO Mitsubishi Motors Takao Kato đã gặp Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul vào ngày 24/7 để công bố kế hoạch đầu tư trên.

Trong đó, Mitsubishi Triton và Pajero thế hệ mới - mẫu SUV dự kiến bắt đầu được sản xuất tại Thái Lan vào cuối năm nay trên nền tảng khung gầm rời của Triton - sẽ là hai dòng xe trọng tâm của chiến lược điện hóa.

Ngoài Nhật Bản, Thái Lan hiện là một trong những trung tâm sản xuất và xuất khẩu lớn nhất của Mitsubishi. Hãng đã đầu tư hơn 500 tỷ yên vào quốc gia này và xuất khẩu hơn 5 triệu xe ra thị trường toàn cầu.

Hiện Mitsubishi đang sản xuất tại Thái Lan các mẫu Xforce, Xpander sử dụng hệ truyền động hybrid tự sạc (HEV), cùng nhiều mẫu xe động cơ đốt trong như Triton và Mirage.

Khi ra mắt Triton thế hệ mới vào giữa năm 2023, Mitsubishi từng cho biết công nghệ hybrid tự sạc sẽ là giải pháp điện hóa trong ngắn hạn dành cho mẫu bán tải này, trước khi hãng chuyển sang các phiên bản thuần điện hoặc hybrid sạc ngoài (PHEV).

Thời điểm đó, ông Hiroshi Nagaoka - khi còn giữ vị trí Giám đốc toàn cầu phụ trách kỹ thuật và chiến lược sản phẩm của Mitsubishi - cho biết hãng đang nghiên cứu cả công nghệ xe thuần điện và hybrid cho các sản phẩm tương lai.

Mẫu SUV Pajero thế hệ mới dự kiến sẽ có phiên bản hybrid. Ảnh: Kolesa

Theo ông Nagaoka, hệ truyền động hybrid tự sạc là giải pháp phù hợp trong ngắn hạn vì có thể sử dụng ngay nền tảng khung gầm hiện tại của Triton mà không cần thay đổi lớn.

Ông cũng cho biết nếu phát triển Triton thuần điện trên nền tảng hiện nay, Mitsubishi sẽ phải sửa đổi đáng kể kết cấu khung gầm để có thể bố trí bộ pin dung lượng lớn. Dù vậy, hãng vẫn sẽ tận dụng tối đa các thành phần từ nền tảng Triton thế hệ mới.

Với thiết kế khung gầm hiện tại, việc tích hợp hệ thống pin cho phiên bản PHEV cũng gặp nhiều thách thức, do phải đánh đổi dung tích bình nhiên liệu 75 lít của Triton.

Giới chuyên môn nhận định công nghệ hybrid mà Mitsubishi đang phát triển nhiều khả năng sẽ kết hợp với động cơ diesel 2.4L 4 xi-lanh hiện có, thay vì sử dụng động cơ xăng hoàn toàn mới. Tuy nhiên, hãng xe Nhật Bản hiện vẫn chưa công bố bất kỳ thông số kỹ thuật hay kế hoạch sản phẩm cụ thể nào.

Ở Việt Nam, Mitsubishi chưa có sản phẩm điện hóa nào. Các phiên bản hybrid của Xpander hay Xforce được kỳ vọng sẽ được hãng đưa về nước trong thời gian tới.