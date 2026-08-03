Liên tiếp khoan thăm dò, phát hiện 2 mạch vàng hàm lượng cao, một hệ thống khoáng hóa chưa từng có lộ diện

Theo công ty, chương trình khoan đã xác định rõ hai mạch quặng vàng chính tại khu vực Aurora gồm Upper Aurora Lode và Lower Aurora Lode. Trong đó, Upper Aurora là nơi tập trung phần lớn các giao cắt quặng vàng hàm lượng cao, còn Lower Aurora nằm sâu hơn và mới chỉ được thăm dò ở mức hạn chế.

Tại Upper Aurora, lỗ khoan PDR0018 ghi nhận 4 m quặng có hàm lượng 4,40 gram vàng/tấn từ độ sâu 47 m, trong khi lỗ khoan PDR0020 cắt 2 m quặng đạt 12,4 gram vàng/tấn từ độ sâu 36 m.

Ở Lower Aurora, các kết quả cũng rất khả quan khi lỗ khoan PDR0028 ghi nhận 2 m quặng chứa 12,4 gram vàng/tấn từ độ sâu 149 m, còn lỗ khoan PDR0029 cắt 2 m quặng đạt 4,40 gram vàng/tấn từ độ sâu 167 m.

Theo công ty, mạch quặng này vẫn còn mở theo cả phương dốc lên và dốc xuống, cho thấy tiềm năng tiếp tục mở rộng.

Không chỉ vậy, tại khu vực Altus, nằm cách Aurora khoảng 50m về phía đông nam, chương trình khoan cũng phát hiện các đoạn quặng vàng hàm lượng rất cao, gồm 8,90 gram/tấn từ độ sâu 29 m tại lỗ khoan PDR0004 và 21,50 gram/tấn từ độ sâu 24 m tại lỗ khoan PDR0005.

Đáng chú ý, Hamelin Gold cho rằng các kết quả tại Altus là bằng chứng về sự tồn tại của một hệ thống khoáng hóa dạng "reef" (mạch khoáng hóa dạng tấm) chưa từng được nhận diện trước đây tại Day Dawn. Công ty dự kiến sẽ tiếp tục khảo sát bằng thiết bị địa vật lý trong lỗ khoan nhằm hoàn thiện mô hình cấu trúc của cả Aurora và Altus.

Giám đốc điều hành Peter Bewick cho biết: "Ban đầu chúng tôi cho rằng đây chỉ là hai mạch quặng vàng hàm lượng cao có độ dốc lớn. Tuy nhiên, các kết quả mới cho thấy Day Dawn có thể là một hành lang khoáng hóa rộng hơn, chứa nhiều cấu trúc mang vàng khác nhau".

Dự án Day Dawn có diện tích khoảng 20 km2, nằm cách mỏ Telfer khoảng 10 km về phía tây bắc. Đây là một trong những mỏ vàng lớn của Tây Úc với tổng sản lượng khai thác đã vượt 20 triệu ounce vàng.

Trong thời gian tới, Hamelin Gold sẽ triển khai chương trình khoan RC dài 3.000 m, dự kiến bắt đầu trong vòng 2-3 tuần, nhằm kiểm tra các phần mở rộng của Aurora và Altus cũng như các mạch quặng mới. Chương trình khoan dự kiến hoàn thành vào đầu tháng 9, còn kết quả phân tích mẫu sẽ được công bố trong tháng 10/2026.

Sau đó, công ty sẽ tiếp tục thực hiện chương trình khoan kim cương được đồng tài trợ bởi Chương trình Khuyến khích Thăm dò (EIS) của bang Tây Úc. Chương trình này sẽ kiểm tra khu vực giao cắt giữa hệ thống mạch khoáng hóa và tầng địa chất Telfer ở độ sâu nhằm đánh giá tiềm năng hình thành thân quặng quy mô lớn.

Hamelin Gold là công ty thăm dò có trụ sở tại Perth, sở hữu nhiều dự án tại các vùng Tanami, Paterson và Yilgarn (Tây Úc). Trong số các cổ đông lớn của doanh nghiệp có Gold Fields và Vault Minerals.