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Tàu nghiên cứu hải dương học Dong Fang Hong 2 của Trung Quốc vừa hoàn thành đợt nâng cấp quy mô lớn, giúp mở rộng khả năng triển khai các hoạt động nghiên cứu xuống độ sâu 10.000 mét (khoảng 32.800 feet), đồng thời cải thiện đáng kể năng lực điều hướng, vận hành tự động và nghiên cứu khoa học trên biển.

Theo truyền thông Trung Quốc, Dong Fang Hong 2 là tàu nghiên cứu hải dương học tổng hợp do Đại học Hải dương Trung Quốc (OUC) đưa vào hoạt động từ năm 1996. Sau gần ba thập kỷ hoạt động, con tàu dài hơn 96 mét, rộng khoảng 15 mét, lượng choán nước khoảng 3.000 tấn đã thực hiện hơn 160 chuyến khảo sát khoa học lớn với tổng hành trình vượt 600.000 hải lý. Các nhiệm vụ nghiên cứu trải rộng trên nhiều lĩnh vực như hải dương học, khí tượng, vật lý, hóa học, địa chất, địa vật lý và đào tạo thực địa cho sinh viên.

Đợt nâng cấp mới tập trung vào hệ thống điều khiển, thiết bị nghiên cứu và không gian làm việc trên tàu. Theo CGTN, buồng lái được thiết kế lại với tầm quan sát rộng hơn, đồng thời tích hợp hệ thống định vị động (Dynamic Positioning), cho phép tàu giữ nguyên vị trí trên biển trong thời gian dài để phục vụ các thí nghiệm và hoạt động khảo sát. Bên cạnh đó, hệ thống điều hướng tự động có khả năng lập kế hoạch hành trình từ điểm xuất phát đến điểm đích, giúp giảm khối lượng công việc cho thủy thủ đoàn.

Ông Tong Yao, quản lý dự án Dong Fang Hong 2, cho biết hệ thống định vị động và điều hướng tự động sẽ nâng cao hiệu quả vận hành trong các nhiệm vụ nghiên cứu dài ngày trên biển, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các thiết bị khảo sát có độ chính xác cao.

Các phòng thí nghiệm trên tàu cũng được cải tạo đáng kể. Thay vì bố trí thành nhiều phòng nhỏ như trước, khu vực nghiên cứu được mở rộng và đặt gần boong đuôi để rút ngắn thời gian vận chuyển mẫu nước sau khi thu thập. Thiết kế mới cho phép lắp đặt nhiều thiết bị hiện đại hơn và thực hiện đồng thời nhiều loại thí nghiệm trong cùng một chuyến khảo sát.

Một trong những hạng mục quan trọng là việc lắp đặt cần cẩu gấp có tải trọng lớn nhằm phục vụ việc triển khai các thiết bị nghiên cứu cỡ lớn. Theo nhóm kỹ thuật, thiết kế gấp giúp hạ thấp trọng tâm của tàu, cải thiện độ ổn định khi di chuyển trên biển. Nhờ đó, độ sâu hoạt động của tàu được nâng từ 6.000 mét lên 10.000 mét, mở rộng khả năng thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu tại hầu hết các vùng biển trên thế giới.

Ngoài vai trò là tàu nghiên cứu chủ lực của Trung Quốc, Dong Fang Hong 2 còn được sử dụng trong nhiều chương trình hợp tác quốc tế. Theo Đại học Hải dương Trung Quốc, con tàu từng tham gia các dự án nghiên cứu chung với Mỹ, Canada, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc cùng nhiều đối tác khác tại Hoàng Hải, Bột Hải, Hoa Đông và khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương.

Các chương trình hợp tác bao gồm nghiên cứu hoàn lưu cận nhiệt đới Trung Quốc - Nhật Bản, dự án Trung Quốc - Đức về hệ sinh thái và tài nguyên sinh học tại Bột Hải, thử nghiệm thiết bị giữa Trung Quốc và Anh, khảo sát hải dương học Trung Quốc - Mỹ ngoài khơi Thượng Hải và các nghiên cứu địa chất môi trường tại Tây Bắc Thái Bình Dương.