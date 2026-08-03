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CEO Tập đoàn hàng đầu thế giới của Nga lên tiếng về Nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu

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Đây hiện là cơ sở hạt nhân lớn nhất của châu Âu và đang được Nga kiểm soát kể từ năm 2022.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Ảnh: Sputnik

Cơ sở hạt nhân này là nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Theo hãng Sputnik (Nga) ngày 2/8, ông Alexey Likhachev, CEO Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Liên bang Nga (Rosatom) đã lên tiếng về tình trạng khu vực xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, nhất là sau các cuộc tấn công hằng ngày của Ukraine.

“Trong tuần qua, tình hình xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia và tại TP Energodar (Enerhodar) vẫn chưa hạ nhiệt. Các vụ pháo kích nhằm vào thành phố và khu vực nơi nhà máy tọa lạc vẫn tiếp diễn hằng ngày”, CEO Rosatom cho biết.

Ngoài ra, theo ông Likhachev, có một thiết bị bay không người lái quân sự của Ukraine đã tấn công vào ban đêm và đánh trúng hành lang kết nối tất cả các tổ máy phát điện của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Lãnh đạo Tập đoàn Rosatom cho hay, thiết bị bay không người lái này rơi xuống cách khu vực lò phản ứng của tổ máy số 3 chỉ vài mét, nhưng may mắn là không gây ra vụ nổ nào.

Đáng chú ý, ông Likhachev cho biết, trong các cuộc tham vấn gần đây nhất giữa phái đoàn Nga và lãnh đạo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) diễn ra tại Kaliningrad của Nga vào đầu tháng 7, tình hình tại Energodar và Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye là chủ đề chính.

Cơ sở hạt nhân lớn nhất châu Âu

Binh sĩ Nga tuần tra bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, tháng 8/2022. Ảnh: Reuters

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia tọa lạc ở thành phố Enerhodar, trên bờ hồ chứa Kakhovka của sông Dnepr. Cơ sở hạt nhân này nằm cách vùng Donbass khoảng 200km và cách thủ đô Kiev khoảng 550km về phía đông nam.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia hiện là cơ sở hạt nhân lớn nhất châu Âu, với 6 tổ máy phát điện công suất 1 Gigawatt. Trong đó, tổ máy đầu tiên của Zaporizhzhia được hòa lưới điện vào năm 1984 và tổ máy cuối cùng vào năm 1995.

Trước chiến sự, vào thời điểm bình thường, nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia sản xuất 1/5 lượng điện của Ukraine, đồng thời chiếm gần một nửa năng lượng do các cơ sở điện hạt nhân của nước này tạo ra.

Tuy nhiên, kể từ khi xung đột tại Ukraine leo thang, nhà máy này đã phải đối mặt với không ít mối đe dọa liên tiếp về an toàn. Trong đó có những cuộc pháo kích, tình trạng mất điện và thiếu hụt nhân sự.

Trên thực tế, Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi từng cảnh báo việc tấn công các địa điểm hạt nhân có thể gây ra những rủi ro nghiêm trọng đối với an toàn và an ninh hạt nhân.

Trong thông báo gần đây đăng trên mạng xã hội X, IAEA cho biết, cơ quan này đã được phía Nga thông báo rằng kỹ sư trưởng của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đã thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng UAV xảy ra gần khu vực nhà máy trong ngày 15/7.




Theo Minh Hằng

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