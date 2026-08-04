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Toyota thừa nhận không cạnh tranh được xe Trung Quốc giá rẻ nên phải… tăng giá đắt hơn

| | Thị trường

Thừa nhận không thể cạnh tranh về giá với ô tô Trung Quốc, Toyota quyết định chủ động tăng giá bán và đẩy dòng xe RAV4 lên phân khúc cao cấp hơn nhằm bảo toàn biên lợi nhuận và định vị lại thương hiệu trên thị trường toàn cầu.

Toyota thừa nhận không thể cạnh tranh về giá với xe Trung Quốc

Toyota vừa đưa ra thừa nhận thẳng thắn rằng hãng không thể cạnh tranh trực tiếp với các dòng ô tô giá rẻ từ Trung Quốc. Nhằm thích ứng với cục diện mới, gã khổng lồ Nhật Bản lựa chọn giải pháp từng bước gia tăng giá bán các mẫu xe, định vị lại thương hiệu để hướng tới nhóm khách hàng sẵn sàng chi trả cao hơn.

Đây là động thái mới nhất từ hãng xe có sản lượng lớn nhất thế giới trong nỗ lực tự định vị lại mình. Trước đó, cựu Tổng giám đốc điều hành của Toyota từng đưa ra cảnh báo gai góc rằng doanh nghiệp sẽ không thể tồn tại nếu không thực hiện những thay đổi mang tính bước ngoặt. Trong cuộc phỏng vấn với trang tin Bizcommunity của Nam Phi, đại diện truyền thông Toyota Nam Phi cho biết việc đẩy giá dòng xe RAV4 lên phân khúc cao hơn nằm trong chiến lược tạo khoảng cách với các đối thủ giá rẻ đến từ Trung Quốc.

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Giá Toyota RAV4 tăng cao hơn ở Nam Phi. Ảnh: ST

Thay đổi chiến lược để bảo toàn vị thế

Ông Riaan Esterhuysen, Quản lý Truyền thông của Toyota Nam Phi, chia sẻ rằng Toyota không thể cạnh tranh trực diện với các thương hiệu Trung Quốc mới nổi ở phân khúc giá khởi điểm. Sự xuất hiện của các hãng xe này đã tái cấu trúc toàn bộ thị trường khi kéo người tiêu dùng về phía phân khúc tầm thấp và tầm trung, đồng thời thuyết phục nhóm khách hàng mua xe cũ chuyển sang mua xe mới.

Động thái chuyển hướng chiến lược diễn ra trong bối cảnh Toyota Nam Phi vừa trình làng thế hệ RAV4 mới. Phiên bản tiêu chuẩn GX Hybrid có giá khởi điểm từ 770.500 rand Nam Phi (khoảng 1,226 tỷ đồng), trong khi biến thể cao cấp nhất GR Sport PHEV có giá lên tới 1.043.900 rand (khoảng 1,661 tỷ đồng). So với thế hệ tiền nhiệm, mức giá này tăng tương đương 92 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn và 101 triệu đồng cho bản PHEV cao cấp nhất.

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Toyota RAV4 được định vị cao hơn để tiếp cận nhóm khách hàng phía trên. Ảnh: Drive

Dịch chuyển lên phân khúc cao cấp

Mức giá mới tại thị trường Nam Phi cho thấy Toyota đang chuẩn bị cho một lộ trình tiến lên phân khúc cao cấp hơn. Dù vốn đã có giá bán nhỉnh hơn các đối thủ bình dân tại nhiều thị trường như Úc, hãng chọn cách chủ động tái định vị thay vì chấp nhận hạ biên lợi nhuận để lao vào cuộc đua giá rẻ vốn nhiều bất lợi trước các thương hiệu Trung Quốc.

Đại diện Toyota Nam Phi khẳng định việc đưa RAV4 vào không gian sản phẩm cao cấp hơn là một bước đi hoàn toàn chủ động và có tính toán. Chiến lược này giúp mẫu xe duy trì chỗ đứng ở nhóm trên của phân khúc, tạo sự phân hóa rõ rệt so với những đối thủ cạnh tranh như GWM Haval H6 vốn có giá khởi điểm chỉ từ 495.500 rand (khoảng 788 triệu đồng) cho bản động cơ xăng và 686.500 rand (khoảng 1,092 tỷ đồng) cho bản hybrid.

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Theo Khôi Nguyên

Đời sống & Pháp luật

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