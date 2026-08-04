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Giá bạc thỏi, bạc miếng sáng ngày 4/8 tại Ancarat, DOJI, Sacombank, Bảo Tín Mạnh Hải,...

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Giá bạc thỏi tại các doanh nghiệp vẫn phổ biến ở mức 2,32 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Sáng ngày 4/8, tại Công ty Cổ phần Kim Loại Quý Ancarat Việt Nam, giá bạc đang niêm yết ở mức 2.165.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.232.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội, tăng nhẹ khoảng 20.000 đồng/lượng so với phiên hôm qua.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 57,7 triệu đồng/thỏi (mua vào) và 59,5 triệu đồng/thỏi (bán ra).

Cùng thời điểm, DOJI ghi nhận mức giá 2,166 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,238 triệu đồng/lượng (bán ra), trong khi Sacombank SBJ có giá mua vào – bán ra ở mức 2,169-2,238 triệu đồng/lượng; bạc thỏi 1kg mua vào – bán ra ở mức 57,840 -59,680 triệu đồng/kg. Bảo Tín Mạnh Hải Ngân Gia Bảo Tứ Quý có giá 2,556 triệu đồng/lượng (bán ra).﻿

Trên thị trường thế giới, giá bạc ổn định quanh mức 58 USD/ounce, sau khi tăng trong phiên trước đó. Các nhà đầu tư theo dõi diễn biến các cuộc đàm phán Mỹ-Iran để tìm manh mối về khả năng mở lại eo biển Hormuz, đồng thời tiếp tục đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Tổng thống Donald Trump cho biết đề nghị đàm phán của ông là cơ hội cuối cùng để Tehran đạt được thỏa thuận và bày tỏ tin tưởng rằng eo biển Hormuz sẽ sớm được mở lại. Tuy nhiên, Iran phủ nhận việc đang diễn ra bất kỳ cuộc đàm phán trực tiếp nào với Mỹ, mặc dù nước này cho biết các cuộc thảo luận với Oman nhằm tăng cường vận chuyển hàng hóa qua eo biển đang có tiến triển.

Trong khi đó, thị trường đang dự báo khoảng 65% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9 sau khi ngân hàng trung ương giữ nguyên lãi suất trong tháng 7. Chủ tịch Fed chi nhánh Ngân hàng New York, John Williams, cho biết chính sách tiền tệ vẫn đang ở vị thế tốt, đồng thời cho biết thêm rằng lạm phát dự kiến sẽ giảm trong nửa cuối năm.

Hiện giới đầu tư trên thị trường đang dành sự quan tâm đặc biệt đến chuỗi báo cáo việc làm của Mỹ được công bố trong tuần này, bao gồm báo cáo việc làm của ADP và số liệu việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp.

Tồn kho bạc tăng mạnh, giá bạc chờ đợi nhịp bứt phá dứt khoát

Khánh Vy

Nhịp sống thị trường

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