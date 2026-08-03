Tồn kho bạc tăng mạnh, giá bạc chờ đợi nhịp bứt phá dứt khoát





Giá bạc thỏi Phú Quý giao dịch trên 59 triệu đồng/kg ngày 3/8

Báo cáo mới phát hành của Công ty TNHH Giao dịch Hàng hóa Phú Quý cho biết, trong tuần này, tâm điểm của thị trường bạc sẽ chuyển sang các dữ liệu thị trường lao động Mỹ, đặc biệt là báo cáo bảng lương phi nông nghiệp tháng 7. Sau khi FED giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tuần trước, nhưng có 3 thành viên FOMC ủng hộ tăng lãi suất, các số liệu việc làm sắp tới sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình kỳ vọng chính sách tại cuộc họp tháng 9.

Trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran có dấu hiệu hạ nhiệt, giá dầu giảm và áp lực lạm phát từ năng lượng phần nào dịu bớt. Điều này có thể làm giảm nhu cầu trú ẩn an toàn và khiến diễn biến của bạc phụ thuộc nhiều hơn vào đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ. Vì vậy, phiên cuối tuần với báo cáo việc làm Mỹ nhiều khả năng sẽ là thời điểm biến động mạnh nhất của giá bạc trong tuần này.

Tồn kho bạc, theo báo cáo của Công ty TNHH Giao dịch Hàng hóa Phú Quý, tồn kho tại SHFE tăng mạnh trong tuần qua, từ khoảng 972,6 tấn lên 1.180 tấn, tương đương tăng khoảng 207,4 tấn, tăng gần 21,3%. Diễn biến này cho thấy tồn kho SHFE tiếp tục xu hướng phục hồi mạnh và nhu cầu bạc tại Trung Quốc có dấu hiệu cải thiện.

Trong khi đó, tồn kho bạc tại COMEX tăng từ khoảng 10.292,1 tấn lên 10.351,9 tấn, tương đương tăng khoảng 59,7 tấn trong tuần, tăng gần 0,6%.

“Nhìn chung, tồn kho bạc tại cả SHFE và COMEX đều tiếp tục tăng trong tuần qua. Tuy nhiên, mức tăng tại SHFE vượt trội cả về tỷ lệ lẫn khối lượng, cho thấy hoạt động bổ sung tồn kho tại Trung Quốc diễn ra mạnh hơn đáng kể”, báo cáo nêu.

Nguồn: Báo cáo của Công ty TNHH Giao dịch Hàng hóa Phú Quý

Dự báo triển vọng giá bạc, theo chuyên gia Giao dịch Hàng hóa Phú Quý, bạc Comex đang nén chặt bên trong một mô hình tam giác tích lũy và quanh vùng hỗ trợ then chốt 54 USD.

"Nếu lực cầu tại vùng hỗ trợ 54 USD/ounce tiếp tục được giữ vững và kích hoạt nhịp bứt phá dứt khoát vượt cạnh trên của mô hình tam giác, xu hướng tăng sẽ được xác nhận và đẩy giá hướng tới các vùng kháng cự phía trên quanh 71,5 USD/ounce", chuyên gia cho biết.

Nguồn: Báo cáo của Công ty TNHH Giao dịch Hàng hóa Phú Quý

Tại thị trường trong nước, giá bạc miếng các thương hiệu như Phú Quý, DOJI giao dịch quanh 2,229 triệu đồng/lượng, bạc thỏi Phú Quý, Sacombank (SBJ) giao dịch trên 59 triệu đồng/kg.

So với tuần trước, giá bạc thỏi giảm khoảng 1,5% diễn biến cùng chiều với xu hướng suy yếu của giá bạc thế giới. Giá bạc thế giới giảm nhẹ trong tuần qua, khi áp lực từ đồng USD mạnh và tâm lý thận trọng lấn át lực mua bắt đáy. Mặc dù FED đã giữ nguyên lãi suất như kỳ vọng, một số thành viên ủng hộ chính sách thắt chặt khiến kỳ vọng lãi suất cao hơn kéo dài vẫn duy trì và hạn chế đà phục hồi của kim loại quý. Trong phiên cuối tuần, đồng USD phục hồi đã khiến bạc giảm hơn 2%, qua đó kéo giá bạc kết thúc tuần trong trạng thái suy yếu nhẹ.

Bên cạnh đó, bạc cũng chịu áp lực do triển vọng nhu cầu công nghiệp suy yếu khi chỉ số PMI sản xuất tháng 7 của Trung Quốc rơi xuống dưới mức 50 điểm.