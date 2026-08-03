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Nữ Tổng Giám đốc sinh năm 1976 vừa bị xử phạt

| | Thị trường chứng khoán

Nữ Tổng Giám đốc sinh năm 1976 vừa bị xử phạt

Vị này đã thực hiện hợp đồng, giao dịch khi chưa được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Ngày 03/8/2026, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 425/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Dư Thị Vân.

Cụ thể, bà Dư Thị Vân bị phạt tiền 92,5 triệu đồng đối với hành vi Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc thực hiện hợp đồng, giao dịch khi chưa được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. Bà Dư Thị Vân – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Việt Group (mã: DVG) đã thực hiện các hợp đồng, giao dịch khi chưa được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, cụ thể là việc ký kết các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư TCTC; Thực hiện giao dịch thoái toàn bộ phần vốn góp tại Công ty cổ phần Dầu khí Quốc tế Việt Mỹ.

Bà Dư Thị Vân sinh năm 1976, được bầu giữ chức Tổng Giám đốc DVG từ tháng 9/2023.﻿

Hồi tháng 10/2025, Hội đồng quản trị DVG đã thông qua Nghị quyết rút toàn bộ phần vốn góp tại hai công ty con, trong đó bao gồm chuyển nhượng 96,78% vốn tại CTCP Dầu khí Quốc tế Việt Mỹ, bên cạnh 94,74% vốn tại CTCP Tập đoàn DVH. Tổng giá trị chuyển nhượng theo giá trị sổ sách, không thấp hơn giá trị đầu tư ban đầu, ước đạt gần 216 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền gần 216 tỷ đồng thu được từ thương vụ trên dự kiến sẽ được DVG sử dụng để mua gần 21,6 triệu cổ phiếu của CTCP Đầu tư TCTC, với giá dự kiến 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng 83,89% vốn điều lệ.

Qua tìm hiểu, Đầu tư TCTC được thành lập năm 2011, có trụ sở tại TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Công ty hoạt động trong lĩnh vực trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp.

An Thái

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