Ngay và luôn: Điện Máy Xanh trả cổ tức 4.000 đồng/cp trong tháng 8

Trên trang Facebook cá nhân, ông Đoàn Văn Hiểu Em, Tổng Giám đốc Điện Máy Xanh (DMX), vừa chia sẻ thông tin liên quan đến DMX. Theo ông Hiểu Em, ngay sau khi cổ phiếu DMX chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vào ngày 6/8/2026, doanh nghiệp sẽ thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ cao.

Cụ thể, mức cổ tức dự kiến là 4.000 đồng cho mỗi cổ phiếu, tương ứng tổng số tiền chi trả trên 5.000 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế lũy kế của doanh nghiệp đến hết năm 2025.

Theo lịch trình được công bố, Điện Máy Xanh sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào ngày 19/8, trong khi thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 26/8/2026.

Như vậy, các nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu DMX tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ nhận được tiền cổ tức chỉ khoảng ba tuần sau khi cổ phiếu chính thức giao dịch trên HoSE, tổng số tiền chi trả hơn 5.000 tỷ đồng.

Động thái trả cổ tức ngay sau khi niêm yết cho thấy Điện Máy Xanh đang sở hữu nguồn lợi nhuận lũy kế và dòng tiền tương đối dồi dào. Theo kế hoạch, gần 1,3 tỷ cổ phiếu Điện Máy Xanh sẽ chính thức giao dịch từ ngày 6/8/2026, với giá tham chiếu 80.000 đồng/cổ phiếu. Quyết định niêm yết có hiệu lực từ ngày 27/7.﻿

Như vậy, quy mô vốn hóa của Điện Máy Xanh khi lên sàn sẽ đạt khoảng 101.400 tỷ đồng, đưa doanh nghiệp lọt top công ty vốn hóa trên 100.000 tỷ đồng trên thị trường chứng khoán. Mức định giá này cũng cao hơn vốn hóa hiện tại của công ty mẹ là Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động.

Về tình hình kinh doanh, DMX ước đạt doanh thu trên 32.700 tỷ đồng trong quý 2/2026, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế ước vượt 2.580 tỷ đồng, tăng tới 80% so với quý 2/2025. Biên lợi nhuận sau thuế trong kỳ đạt khoảng 8,1%. Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận vượt xa mức tăng doanh thu cho thấy hiệu quả kinh doanh của Điện Máy Xanh tiếp tục được cải thiện trong quý vừa qua.

Với kết quả trên, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 53% kế hoạch doanh thu và 65% kế hoạch lợi nhuận sau thuế của cả năm 2026.

DMX hiện vận hành các chuỗi bán lẻ gồm Điện máy Xanh, Thế Giới Di Động, TopZone, Thợ Điện Máy Xanh và EraBlue. Việc niêm yết cổ phiếu, kết hợp với kế hoạch trả cổ tức tiền mặt quy mô lớn, đang khiến DMX trở thành tân binh gây chú ý nhất trên thị trường chứng khoán ngay đầu tháng 8.