Xuất hiện tín hiệu tạo đáy, chuyên gia VinaCapital chỉ ra loạt cơ hội đầu tư "hiếm có" trên thị trường

Thị trường chứng khoán đã trải qua giai đoạn điều chỉnh mạnh, kéo mặt bằng định giá của nhiều cổ phiếu về vùng thấp nhất trong nhiều năm. Trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư vẫn còn thận trọng, nhiều nhà đầu tư băn khoăn liệu thị trường đã thực sự bước vào vùng định giá hấp dẫn.

Chia sẻ tại chương trình Fun Insider do Fmarket tổ chức với chủ đề "Định giá thị trường có đang vào vùng hấp dẫn?", ông Đinh Đức Minh, Giám đốc Đầu tư cấp cao của VinaCapital cho rằng phần lớn các yếu tố bất lợi đã được phản ánh vào giá cổ phiếu sau những nhịp điều chỉnh vừa qua. Theo vị chuyên gia, lịch sử thị trường cho thấy mỗi khi định giá rơi xuống vùng đủ hấp dẫn, cơ hội dành cho nhà đầu tư dài hạn thường xuất hiện.

Lãnh đạo mua cổ phiếu là tín hiệu đáng chú ý

Theo ông Đinh Đức Minh, một trong những tín hiệu đáng chú ý trong khoảng một đến hai tuần gần đây là việc hàng loạt lãnh đạo doanh nghiệp đăng ký mua lượng lớn cổ phiếu của chính doanh nghiệp mình.

Theo thống kê của VinaCapital, đã có hơn chục lãnh đạo doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực như chứng khoán, bán lẻ và bất động sản thực hiện động thái này, với những cái tên tiêu biểu như Vietcap, MWG, Nam Long, Khang Điền hay Phát Đạt.

Vị chuyên gia cho rằng, lãnh đạo doanh nghiệp thường chỉ quyết định bỏ tiền mua cổ phiếu khi họ nhận thấy thị trường đang định giá doanh nghiệp thấp hơn đáng kể so với giá trị thực. Đây cũng là một tín hiệu cho thấy mặt bằng định giá hiện nay đã trở nên hấp dẫn hơn sau các nhịp điều chỉnh.

Theo VinaCapital, phần lớn tác động từ môi trường lãi suất cao đã được phản ánh vào giá cổ phiếu. Khi các thông tin tiêu cực được hấp thụ, thị trường thường bước vào vùng định giá hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư dài hạn. Trên thực tế, các biến động về kinh tế vĩ mô hay những sự kiện lớn đều có xu hướng phản ánh khá nhanh vào diễn biến giá cổ phiếu.

Ông Minh cho rằng, nghịch lý của thị trường là rủi ro thường ở mức cao nhất khi nhà đầu tư hưng phấn và giá cổ phiếu tăng mạnh, như giai đoạn năm 2018 hay 2022. Ngược lại, khi tâm lý bi quan, thanh khoản suy giảm và định giá xuống thấp, rủi ro dài hạn lại giảm đi đáng kể trong khi cơ hội đầu tư được cải thiện.

Dữ liệu thống kê của VinaCapital cũng cho thấy, nhà đầu tư giải ngân ở những giai đoạn thị trường được định giá càng rẻ thì xác suất đạt mức sinh lời tích cực sau 2-3 năm càng cao. Vì vậy, thay vì quá lo lắng trước các nhịp điều chỉnh, nhà đầu tư nên duy trì tầm nhìn dài hạn và cân nhắc tích lũy dần khi định giá đang ở vùng hấp dẫn.

Hàng loạt nhóm ngành lùi về vùng định giá thấp nhất 5 năm﻿

Đánh giá về cơ hội theo từng nhóm ngành, ông Đinh Đức Minh cho biết hiện nay có khá nhiều doanh nghiệp đang giao dịch ở mức định giá thấp. Đáng chú ý, các nhóm hàng tiêu dùng, công nghiệp, công nghệ thông tin và bảo hiểm đã lùi về vùng định giá thấp nhất trong khoảng 5 năm, tương đương giai đoạn diễn ra các sự kiện "thiên nga đen" trước đây.

Bên cạnh đó, các nhóm ngân hàng, vật liệu và năng lượng cũng đang tiến sát vùng đáy định giá 5 năm và được VinaCapital đánh giá là những lĩnh vực đáng quan tâm.

Riêng nhóm bất động sản có mức định giá bình quân cao hơn do chịu ảnh hưởng lớn từ nhóm cổ phiếu Vingroup. Tuy nhiên, nếu tách riêng từng doanh nghiệp, chỉ số P/B của phần lớn doanh nghiệp bất động sản vẫn đang ở vùng thấp nhất trong khoảng 5 năm.

Theo thống kê mới nhất của VinaCapital, hơn một phần ba số cổ phiếu trên thị trường hiện có mức định giá còn thấp hơn cả giai đoạn diễn ra hai "sự kiện thiên nga đen" gần đây là cú sốc thuế quan và biến cố liên quan đến Vạn Thịnh Phát.

"Tôi cho rằng nhà đầu tư không cần quá lo lắng. Khi thị trường càng rẻ, xác suất mang lại lợi nhuận tốt trong 2-3 năm sau càng cao. Đây là thời điểm phù hợp để duy trì chiến lược đầu tư dài hạn và từng bước tích lũy tài sản", ông Minh nhấn mạnh.