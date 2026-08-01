Lịch chốt quyền cổ tức tuần đầu tháng 8: Vinhomes "lăn chốt", cổ tức tiền mặt cao nhất 100%

Theo thống kê, có khoảng 34 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức trong tuần đầu tháng 8. Tuần này có gần 25 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, mức cao nhất là 100% và thấp nhất là 1%.

Ngày 7/8 tới, CTCP Cơ khí Phổ Yên (Fomeco, UPCoM: FBC) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 100%, tương ứng mỗi cổ phiếu được nhận 10.000 đồng.

Với gần 3,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi khoảng 37 tỷ đồng cho đợt thanh toán này. Cổ tức sẽ được chi trả vào ngày 18/9/2026. Đây cũng là mức cổ tức đã được cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Nhìn lại lịch sử hoạt động, FBC là doanh nghiệp có truyền thống chia cổ tức tiền mặt ở mức cao. Năm 2024, doanh nghiệp cũng trả cổ tức 100%, tương ứng 10.000 đồng/cổ phiếu, năm 2023 mức cổ tức lên tới 200% bằng tiền.

Vinhomes (mã VHM) thông báo ngày 7/8 tới đây sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu. Theo kế hoạch, Vinhomes sẽ chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 1:1, tương ứng phát hành thêm 4,1 tỷ cổ phiếu mới qua đó nâng vốn điều lệ lên hơn 80.000 tỷ đồng. Đây là đợt cổ tức lớn nhất trong lịch sử chứng khoán Việt Nam xét về lượng cổ phiếu phát hành.

Trước đó, Vinhomes cũng vừa thông báo ngày 22/7 là ngày thanh toán cho đợt cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 60% (01 cổ phiếu nhận 6.000 đồng) theo danh sách cổ đông chốt ngày 30/6. Với 4,1 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, số tiền Vinhomes dự chi cho đợt cổ tức này lên đến gần 25.000 tỷ đồng, trong đó Vingroup nhận về khoảng 18.000 tỷ đồng.

Ngày 4/8 tới đây CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (Sasco - mã SAS) sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền. Tỷ lệ chi trả 40,24%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 4.024 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 10/8/2026.

Như vậy với hơn 133,45 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Sasco dự kiến chi khoảng 537 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này. Là cổ đông lớn nhất, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đang sở hữu hơn 49% vốn điều lệ sẽ nhận về hơn 263 tỷ đồng. Trước đó, vào tháng 10/2025, Sasco đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền tỷ lệ 6%. Như vậy, tổng tỷ lệ cổ tức tiền mặt cho năm 2025 đạt 46,24% - mức chi trả thuộc nhóm cao trên thị trường.﻿