Vô tình lướt sóng thành chủ tịch: Lỗ 80% quyết không bán, người đàn ông trung bình giá suốt 8 năm rồi thành luôn chủ tịch công ty

Với đa số nhà đầu tư chứng khoán, mua một cổ phiếu rồi bị "kẹt hàng" thường chỉ có vài lựa chọn: cắt lỗ, tiếp tục gồng hoặc trung bình giá với hy vọng một ngày nào đó tài khoản chuyển sang màu xanh. Thế nhưng có lẽ chẳng ai nghĩ rằng việc kiên trì nắm giữ một cổ phiếu suốt nhiều năm lại có thể dẫn đến cái kết... trở thành chủ tịch chính công ty mình từng đầu tư.

Đó lại là câu chuyện có thật của Wang Xin, một nhà đầu tư tại Trung Quốc. Sau tám năm liên tục mua thêm cổ phiếu, từng chịu khoản lỗ trên 80%, ông không chỉ thoát khỏi khoản đầu tư tưởng chừng thất bại mà còn trở thành người kiểm soát thực tế và chủ tịch của Jiangte Motor, doanh nghiệp niêm yết mà mình từng chỉ là một cổ đông nhỏ.

Đồ thị giá cổ phiếu của Jiangte Motor, giảm liên tục từ tháng 5-2026 cho đến ngày 29-7-2026, từ mức 17 nhân dân tệ xuống còn 6-7 nhân dân tệ

Mọi chuyện bắt đầu từ năm 2017, khi Wang Xin mua khoảng 9,73 triệu cổ phiếu Jiangte Motor với mức giá vào khoảng 15 nhân dân tệ mỗi cổ phiếu. Khi đó, Jiangte Motor được biết đến là doanh nghiệp sản xuất động cơ điện, đồng thời đã mở rộng sang lĩnh vực khai thác và chế biến lithium nhờ sở hữu nguồn tài nguyên mica lithium tại thành phố Nghi Xuân, tỉnh Giang Tây.

Thế nhưng ngay sau khi Wang Xin mua vào, giá cổ phiếu bắt đầu lao dốc. Thay vì bán cắt lỗ như nhiều nhà đầu tư khác, ông lại liên tục mua thêm để hạ giá vốn. Cổ phiếu càng giảm, ông lại càng mua.

Đến năm 2021, Jiangte Motor rơi xuống mức thấp nhất chỉ còn khoảng 1,25 nhân dân tệ, thấp hơn hơn 90% so với giá mua ban đầu. Dù đã nhiều lần trung bình giá, tài khoản của Wang Xin vẫn từng ghi nhận khoản lỗ vượt quá 80%. Với phần lớn nhà đầu tư, đó thường là thời điểm để chấp nhận thất bại. Nhưng Wang Xin vẫn tiếp tục nắm giữ.

Rồi thị trường bất ngờ đổi chiều. Làn sóng xe điện và nhu cầu lithium bùng nổ đã đưa Jiangte Motor trở thành một trong những cổ phiếu tăng mạnh nhất thị trường. Từ giá đáy 1,25 nhân dân tệ, cổ phiếu có thời điểm tăng lên hơn 32 nhân dân tệ.

Biểu đồ tương quan giữa giá cổ phiếu Jiangte Motor và số cổ phiếu mà ông Vương Hân nắm giữ. Đường màu hồng là số cổ phiếu Vương Hân nắm giữ, đường màu xanh là giá của cổ phiếu

Khoản đầu tư ban đầu trị giá khoảng 100 triệu nhân dân tệ của Wang Xin theo đó cũng tăng lên gần 1 tỷ nhân dân tệ.

Điều đáng chú ý là ông vẫn không bán ra. Thay vì chốt lời, Wang Xin bắt đầu đi theo một con đường mà rất ít nhà đầu tư lựa chọn. Nhờ liên tục gia tăng tỷ lệ sở hữu trong nhiều năm, ông từng bước trở thành cổ đông lớn của Jiangte Motor, tham gia hội đồng quản trị và duy trì vị thế này qua nhiều chu kỳ lên xuống của ngành lithium.

Kết quả của chiến lược đó là một điều mà chính Vương Hân có lẽ cũng không lường trước. Đến năm 2025, bước ngoặt lớn nhất xảy ra khi nhóm cổ đông kiểm soát ban đầu dần chuyển nhượng quyền biểu quyết do áp lực vận hành, Vương Hân thâu tóm thêm 50% cổ phần của Jiangte Industrial Group với giá 315 triệu nhân dân tệ thông qua công ty do ông kiểm soát. Cuối năm đó, ông chính thức trở thành người kiểm soát thực tế và chủ tịch hội đồng quản trị Jiangte Motor, 8 năm sau lần đầu tiên tên ông xuất hiện trong danh sách cổ đông.

Điều thú vị hơn là ông Vương không phải tài phiệt hay doanh nhân sở hữu đế chế kinh doanh lớn. Công ty do ông kiểm soát có vốn điều lệ khiêm tốn và gần như không có doanh thu thực tế trong nhiều năm qua. Hành trình từ nhà đầu tư cá nhân đến chủ tịch công ty niêm yết của ông thuần túy đến từ việc mua cổ phiếu, trung bình giá, rồi tiếp tục giữ khi mọi người đều đã bỏ đi.

Hồ sơ về cổ đông lớn Vương Hân với số cổ phiếu nắm giữ 50,12 triệu cổ phiếu, nhậm chức chủ tịch từ 3-11-2025 đến nay

Đằng sau quyết định kiên trì nắm giữ suốt nhiều năm không chỉ là niềm tin vào giá cổ phiếu. Theo chia sẻ của Wang Xin, ông đánh giá cao tiềm năng dài hạn của ngành năng lượng mới cũng như lợi thế tài nguyên lithium của Jiangte Motor. Ông cho rằng nguồn lithium tại Nghi Xuân cùng năng lực sản xuất động cơ điện sẽ giúp doanh nghiệp có cơ hội được định giá lại khi ngành xe điện phát triển.

Sau khi nắm quyền, Wang Xin công bố chiến lược phát triển mang tên "3A + 3J". Trong đó, "3A" tập trung vào số hóa bằng AI, nâng cấp sản xuất thông minh, phát triển robot và xây dựng chuỗi lithium khép kín nhằm tăng khả năng chống chịu trước biến động chu kỳ. "3J" hướng tới ba lĩnh vực tăng trưởng gồm thiết bị quân sự cao cấp, vật liệu và lưu trữ năng lượng, cùng khai thác các nguồn tài nguyên chiến lược như lithium.

Tuy nhiên, việc trở thành chủ tịch không đồng nghĩa mọi khó khăn đã kết thúc.

Jiangte Motor hiện vẫn đang đối mặt nhiều thách thức. Doanh nghiệp đã ghi nhận ba năm liên tiếp thua lỗ kể từ năm 2023, trong khi dự án mỏ lithium chủ lực vẫn cần thêm thời gian để hoàn thiện và phát huy hiệu quả. Chính Wang Xin cũng đặt mục tiêu trước mắt là đưa công ty trở lại có lãi thông qua việc tăng sản lượng khai thác lithium và mở rộng mảng động cơ cao cấp.