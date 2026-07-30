“Cứ mở cửa hàng là lãi”, lợi nhuận Bách Hóa Xanh lập kỷ lục

Theo BCTC hợp nhất quý 2/2026 của CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG), CTCP Thương mại Bách Hóa Xanh - đơn vị chủ quản của chuỗi siêu thị thực phẩm Bách Hóa Xanh ghi nhận khoản đã chuyển lỗ đến ngày 30/6 gần 906 tỷ đồng. Khoản mục này phát sinh từ việc Bách Hóa Xanh có lãi trong nửa đầu năm 2026.

Số lãi trong nửa đầu năm của Bách Hóa Xanh thập chí còn cao hơn cả mức cả năm 2025 trước đó. Đây là kết quả của việc tối ưu hoá hoạt động của chuỗi. Riêng trong 6 tháng đầu năm, các cửa hàng mở mới đều đã ghi nhận lợi nhuận hoạt động dương ngay ở cấp độ cửa hàng, kể cả sau khi phân bổ chi phí kho vận.

Theo MWG, không chỉ vậy, các cửa hàng mở trong năm 2025 tiếp tục cải thiện lợi nhuận, trong khi nhóm cửa hàng hoạt động từ năm 2024 trở về trước vẫn duy trì hiệu quả thông qua tối ưu chi phí. Việc cả ba nhóm cửa hàng đồng thời cải thiện hiệu quả đã giúp kết quả kinh doanh của Bách Hóa Xanh trong quý 2 tốt hơn quý 1 cũng như cùng kỳ năm trước.

Bách Hóa Xanh là chuỗi siêu thị chuyên bán lẻ thực phẩm tươi sống và hàng thiết yếu, được MWG đưa vào vận hành từ cuối năm 2015. Chuỗi được kỳ vọng là một trong những động lực tăng trưởng mới của MWG khi mảng ICT/CE bão hoà. Thực tế, Bách Hóa Xanh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ này ở chỉ tiêu doanh thu nhưng khá chật vật với mục tiêu lợi nhuận.

Sau khi tái cơ cấu mạnh mẽ giai đoạn 2022-2023, ban lãnh đạo MWG cho biết đã tìm ra “công thức chiến thắng” cho Bách Hóa Xanh. Chuỗi chính thức có lãi từ quý 2/2024 và bắt đầu mở rộng hệ thống trở lại. Từ năm ngoái, Bách Hóa Xanh đã đẩy mạnh việc mở mới các cửa hàng tại miền Trung qua đó tạo bàn đạp để Bắc tiến.

7 tháng đầu năm, Bách Hóa Xanh đã mở mới hơn 800 cửa hàng, tương ứng bình quân gần 4 cửa hàng mỗi ngày. Tính đến cuối tháng 7, Bách Hóa Xanh có tổng cộng 3.370 cửa hàng, là một trong những chuỗi siêu thị thực phẩm lớn nhất Việt Nam. Doanh thu 6 tháng đầu năm đạt 28.300 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tăng 25% so với cùng kỳ.

Năm 2026, Bách Hóa Xanh dự kiến đóng góp khoảng 30% doanh thu và gần 20% lợi nhuận MWG, tương ứng khoảng 55.500 tỷ đồng doanh thu và 1.800 tỷ đồng lợi nhuận. Với kết quả đạt được sau nửa đầu năm, chuỗi siêu thị này đã thực hiện 50% kế hoạch đề ra. Nếu tiếp tục duy trì tốc độ mở mới và hiệu quả như hiện tại, Bách Hóa Xanh hoàn toàn có thể cán đích sớm.

Về chiến lược tổng thể, ông Phạm Văn Trọng - CEO Bách Hóa Xanh cho biết, với quy mô thị trường khoảng 60 tỷ USD, chuỗi siêu thị sẽ dồn toàn lực tại Việt Nam và chưa mơ mộng đến Indonesia. "Chúng tôi tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, thông qua mở rộng cửa hàng, Bách Hóa Xanh hướng tới mục tiêu IPO vào năm 2028", ông Trọng chia sẻ.

Trong chiến lược phát triển của Bách Hóa Xanh, năm 2026 được xác định là cột mốc sống còn để chuẩn bị cho lộ trình IPO và niêm yết độc lập trong vòng 3 năm tới. Để đủ điều kiện niêm yết, Bách Hóa Xanh buộc phải duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ nhằm bù đắp hết khoản lỗ lũy kế trong quá khứ.