Một “cá mập” thẳng tay cắt lỗ hơn nửa danh mục cổ phiếu

CTCP Thế Giới Số (Digiworld – mã DGW) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 2/2026 với khoản mục chứng khoán kinh doanh thu hẹp đáng kể. Tại ngày 30/6, danh mục cổ phiếu chỉ còn giá trị hơn 300 tỷ so với mức 789,5 tỷ đồng hồi cuối quý 1.

Trong kỳ, Digiworld đã bán hết các khoản đầu tư vào TCB và VPB, đồng thời giảm tỷ trọng HPG. Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp rót gần 200 tỷ đồng vào cổ phiếu KBC.

Động thái này phù hợp với định hướng được lãnh đạo Digiworld chia sẻ tại ĐHĐCĐ thường niên hồi tháng 4/2026. Khi đó, Chủ tịch Đoàn Hồng Việt cho biết sẽ siết hoạt động đầu tư cổ phiếu sau khi ghi nhận một số khoản lỗ, đồng thời định hướng chuyển dần sang các sản phẩm cấu trúc và tài sản có thu nhập cố định. Dù vậy, vị lãnh đạo công ty vẫn đánh giá cổ phiếu của những doanh nghiệp tốt là có tiềm năng trong dài hạn.

Tính đến cuối quý 2, tổng tài sản của Digiworld ở mức hơn 12.500 tỷ đồng, tăng gần 1.300 tỷ so với đầu năm. Sự gia tăng chủ yếu đến từ hàng tồn kho với số dư cuối kỳ hơn 5.700 tỷ đồng, tăng 1.300 tỷ so với đầu năm. Một khoản mục cũng chiếm tỷ trọng cao trong tổng tài sản là các khoản phải thu có giá trị gần 3.500 tỷ đồng, nhích nhẹ so với đầu năm.

Về kết quả kinh doanh, Digiworld ghi nhận doanh thu thuần quý 2 đạt gần 7.300 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 309 tỷ đồng, lần lượt tăng 27% và 167% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức lãi ròng theo quý cao thứ 2 trong lịch sử hoạt động của công ty, chỉ thấp hơn đôi chút so với quý 4/2021.

Theo giải trình từ phía Digiworld, kết quả khả quan được thúc đẩy bởi các hoạt động kinh doanh cốt lõi, với động lực chủ chốt đến từ các mảng máy tính xách tay, thiết bị văn phòng và thiết bị gia dụng.

Cụ thể, ngành hàng máy tính xách tay và máy tính bảng của Digiworld đạt doanh thu trên 2.500 tỷ đồng, tăng trưởng 37%. Công ty cho biết kết quả này được hỗ trợ bởi mặt bằng giá bán sản phẩm tăng khoảng 20% so với cùng kỳ, do giá bộ nhớ (RAM) và các linh kiện bán dẫn vẫn duy trì ở mức cao.

Bên cạnh đó, nhu cầu còn được thúc đẩy bởi tâm lý mua sắm sớm của người tiêu dùng và doanh nghiệp nhằm đón đầu các đợt tăng giá tiếp theo. Ngoài các yếu tố thuận lợi chung, Digiworld cũng gia tăng thị phần khi đạt mức tăng trưởng 37%, vượt mức tăng 29% về giá trị doanh thu của toàn thị trường máy tính xách tay trong quý 2/2026.

Ngành hàng thiết bị văn phòng cũng ghi nhận tăng trưởng cao với doanh thu vượt 2.000 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ, nhờ hưởng lợi từ xu hướng doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư vào AI, trung tâm dữ liệu và hạ tầng công nghệ.

Ngành hàng thiết bị gia dụng đạt doanh thu 476 tỷ đồng, tăng trưởng 38%, được hỗ trợ bởi nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong mùa nắng nóng và kỳ World Cup.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Digiworld đạt gần 15.800 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 40%, trong khi lãi ròng đạt 509 tỷ đồng, tăng 130%. Với kết quả này, công ty đã thực hiện khoảng 50% kế hoạch doanh thu và 77% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm đề ra.