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Tin vui: Các quỹ ETF do Dragon Capital quản lý rục rịch hút tiền

| | Thị trường chứng khoán

Tin vui: Các quỹ ETF do Dragon Capital quản lý rục rịch hút tiền

Dòng tiền vào có xu hướng tăng dần trong những phiên gần đây.

Thống kê trong khoảng 2 tuần trở lại đây, hai ETF lớn nhất do Dragon Capital quản lý là DCVFM VNDiamond ETF và DCVFM VN30 ETF bất ngờ trở lại hút ròng. Trong đó, DCVFM VNDiamond ETF hút ròng trong 6/7 phiên gần nhất với tổng giá trị vào ròng đạt xấp xỉ 76 tỷ đồng.

Diễn biến tương tự cũng xuất hiện tại DCVFM VN30 ETF. Quỹ ghi nhận dòng tiền vào trong 8/9 phiên gần nhất, với tổng giá trị hút ròng đạt 82 tỷ đồng. Dòng tiền vào có xu hướng tăng dần trong những phiên cuối kỳ.

Chỉ trong chưa đầy 2 tuần, hai ETF do Dragon Capital quản lý đã hút ròng tổng cộng gần 158 tỷ đồng. Con số này chưa lớn so với quy mô tài sản của các quỹ cũng như giá trị giao dịch toàn thị trường, song việc dòng vốn quay trở lại liên tục trong nhiều phiên vẫn là một tín hiệu đáng chú ý.

Dòng vốn ETF thường được giải ngân theo danh mục cổ phiếu tham chiếu, qua đó tạo ra lực cầu trực tiếp đối với các mã thành phần. Vì vậy, nếu xu hướng hút vốn được duy trì và mở rộng sang nhiều quỹ khác, thị trường có thể nhận thêm sự hỗ trợ từ nhóm nhà đầu tư tổ chức.

Trong giai đoạn 2020-2021, các ETF này cũng từng ghi nhận những đợt thu hút vốn mạnh, diễn ra đồng thời với xu hướng đi lên của thị trường chứng khoán Việt Nam. Dù dòng tiền ETF không phải yếu tố duy nhất quyết định diễn biến chỉ số, sự trở lại của dòng vốn ETF vẫn là một tín hiệu tích cực, góp phần cải thiện tâm lý nhà đầu tư và củng cố nền tảng cầu trên thị trường.

An Thái

Nhịp sống thị trường

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