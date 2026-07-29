Công ty của ông Nguyễn Duy Hưng báo lãi tăng vọt 50%, có hơn 2.000 tỷ “của để dành”

CTCP Tập đoàn PAN (mã: PAN) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 2/2026 với doanh thu thuần 3.620 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ. Chi phí giá vốn giảm mạnh giúp lợi nhuận gộp tăng nhẹ 2% lên gần 793 tỷ đồng.

Khấu trừ các khoản chi phí khác, lợi nhuận trước thuế của PAN đạt gần 414 tỷ đồng, tăng gần 35% so với cùng kỳ năm ngoái; LNST cổ đông công ty mẹ đạt 210 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ.

Theo giải trình, lợi nhuận tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ tại các mảng khử trùng, tôm xuất khẩu, nước mắm đóng chai; đồng thời tại công ty mẹ, doanh thu tài chính tăng và chi phí tài chính giảm, đóng góp vào tăng trưởng kết quả kinh doanh của Tập đoàn.

Tính chung 6 tháng đầu năm, PAN ghi nhận doanh thu thuần đạt 7.387 tỷ, giảm 9% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế đạt 1.158 tỷ đồng, tăng 113% so với thực hiện cùng kỳ.

Về kế hoạch kinh doanh 2026, PAN đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 18.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.780 tỷ đồng, tăng 53% so với năm 2025. Như vậy, PAN đã thực hiện được 41% kế hoạch doanh thu và 58% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của PAN đạt 16.687 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Trong đó, tiền, các khoản tương đương tiền và tiền gửi đạt 5.517 tỷ đồng, chiếm khoảng 33% tổng tài sản. Đáng chú ý, giá trị chứng khoán kinh doanh tăng vọt từ 4 tỷ đồng đầu năm lên gần 658 tỷ đồng, song doanh nghiệp không thuyết minh chi tiết về các khoản đầu tư này.

Phía bên kia bảng cân đối kế toán tại ngày 30/6/2026, nợ phải trả của PAN đạt 7.570 tỷ đồng, tăng 1.050 tỷ đồng so với hồi đầu năm; chủ yếu do vay nợ tài chính ngắn hạn tăng mạnh hơn 650 tỷ đồng đạt mức 3.888 tỷ đồng; khoản phải trả cổ tức, lợi nhuận cũng tăng 631 tỷ đồng so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu của công ty đạt 9.117 tỷ đồng, lợi nhuận chưa phân phối ghi nhận gần 2.091 tỷ đồng .