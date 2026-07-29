Tỷ giá trung tâm lập đỉnh mới, nhà đầu tư nên chọn vàng hay cổ phiếu?

Tỷ giá trung tâm hôm nay (29/7) tiếp tục duy trì ở mức đỉnh 25.306 đồng/USD. Trong báo cáo kinh tế vĩ mô tháng 7, MBS Research nhận định tỷ giá USD/VND đã tăng trở lại từ tháng 6 sau hai tháng ổn định, chủ yếu dưới tác động của đà phục hồi của đồng USD trên thị trường quốc tế.

Theo đơn vị phân tích này, tỷ giá trung tâm tăng 0,3% so với cuối tháng trước, lên 25.206 VND/USD, mức tăng theo tháng mạnh nhất từ đầu năm. Trong khi đó, tỷ giá trên thị trường tự do tăng 1,1% lên 26.710 VND/USD, còn tỷ giá liên ngân hàng gần như đi ngang.

MBS Research cho rằng diễn biến trên phản ánh sức mạnh của đồng USD khi thị trường kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục duy trì lập trường thận trọng đối với chính sách tiền tệ.

Đánh giá về triển vọng những tháng cuối năm, MBS Research cho rằng áp lực lên tỷ giá vẫn hiện hữu khi đồng USD nhiều khả năng tiếp tục được hỗ trợ bởi chính sách của Fed. Bên cạnh đó, cán cân thương mại cũng là yếu tố cần theo dõi khi nhập khẩu tăng nhanh hơn xuất khẩu.

Trên cơ sở đó, MBS Research dự báo tỷ giá USD/VND sẽ dao động trong khoảng 26.800-27.000 đồng/USD vào cuối năm 2026, tương ứng tăng khoảng 2%-2,8% so với đầu năm và cao hơn mức 26.297 đồng/USD ghi nhận cuối năm 2025.

Nên mua vàng hay cổ phiếu? (Ảnh minh hoạ).

Trong bối cảnh tỷ giá trung tâm lập đỉnh mới, nhiều nhà đầu tư băn khoăn không biết chọn kênh đầu tư nào, đặc biệt cân nhắc giữa vàng và chứng khoán.

Đối với vàng , theo các chuyên gia, sự biến động liên tục của giá vàng kéo theo nhiều rủi ro cho nhà đầu tư.

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM, nhận định, diễn biến thị trường thời gian tới vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường, đặc biệt là các rủi ro địa chính trị.

Theo đó, dự báo xu hướng chung của giá vàng là sẽ tiếp tục tăng do những bất ổn nhưng mức tăng duy trì ở biên độ vừa phải chứ không bùng nổ quá mạnh mẽ như trước đó.

Từ đó, vị chuyên gia cho rằng nhà đầu tư cần xác định rõ mục tiêu tham gia thị trường là đầu cơ ngắn hạn hay nắm giữ dài hạn. Trong bối cảnh hiện nay, chiến lược “lướt sóng” tiềm ẩn rủi ro rất lớn và không được khuyến khích.

Ông cũng lưu ý giá vàng vẫn có thể xuất hiện những nhịp biến động mạnh. Chỉ một đợt điều chỉnh sâu cũng có thể gây tâm lý hoang mang, dẫn đến bán tháo hoặc cắt lỗ ở những nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm, phương pháp và kỷ luật đầu tư.

Ở chiều ngược lại, với chiến lược tích trữ dài hạn, việc nắm giữ vàng vẫn được đánh giá là lựa chọn tương đối an toàn. Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn và các chính sách vĩ mô liên tục thay đổi, khả năng dự báo chính xác diễn biến thị trường trong tương lai là không dễ dàng.

Chuyên gia tài chính Phan Dũng Khánh nhận định, sau giai đoạn tăng mạnh kéo dài 3-4 năm qua, dư địa tăng giá của vàng đã thu hẹp đáng kể. Vàng vẫn là một tài sản phòng thủ quan trọng trong danh mục đầu tư, nhưng không còn phù hợp với chiến lược dồn toàn bộ vốn như trước.

Nhà đầu tư đang nắm giữ tỷ trọng vàng quá lớn nên cân nhắc cơ cấu lại danh mục theo hướng cân bằng hơn, trong khi những người có nhu cầu tích lũy tài sản dài hạn chỉ nên giải ngân từng phần, tránh tập trung toàn bộ nguồn vốn vào một thời điểm.

“ Trong bối cảnh hiện nay, việc phân bổ tài sản hợp lý giữa vàng, tiền gửi, chứng khoán và các kênh đầu tư khác sẽ giúp giảm rủi ro tốt hơn là tập trung toàn bộ nguồn lực vào vàng ”, ông Khánh nhận định.

Giai đoạn “mua gì cũng thắng” đã qua

Đối với chứng khoán, ông Nguyễn Anh Khoa, Giám đốc phân tích Chứng khoán Agriseco nhận định, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn có nhiều câu chuyện được kỳ vọng như nâng hạng thị trường, tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp, đầu tư công, mặt bằng lãi suất và dòng tiền nội.

Tuy nhiên, động lực đủ mạnh để giúp thị trường lấy lại xu hướng tích cực sẽ không đến từ một yếu tố riêng lẻ.

Thay vào đó, thị trường cần sự cộng hưởng giữa tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp, cải thiện thanh khoản và kỳ vọng nâng hạng.

Theo ông Khoa, bối cảnh hiện tại không còn phù hợp với chiến lược mua dàn trải theo chỉ số. Khi dòng tiền còn chọn lọc và thanh khoản suy yếu, cơ hội sẽ phân hóa rõ hơn giữa các nhóm ngành và từng cổ phiếu.

Những doanh nghiệp có khả năng duy trì tăng trưởng lợi nhuận, sở hữu câu chuyện riêng và có triển vọng hưởng lợi từ các động lực trung hạn của nền kinh tế sẽ được chú ý nhiều hơn. Ngược lại, các cổ phiếu thiếu nền tảng cơ bản hoặc chỉ tăng theo kỳ vọng ngắn hạn có thể gặp khó trong việc thu hút dòng tiền trở lại.

Do đó, trong nửa cuối năm, nhà đầu tư cần quan sát kỹ hơn sự cải thiện của thanh khoản và mức độ quay lại của dòng tiền nội.

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Quang Huy cũng cho biết thêm, thị trường chứng khoán vẫn được đánh giá còn nhiều tiềm năng nhờ triển vọng nâng hạng và dòng vốn ngoại có thể gia tăng trong tương lai. Tuy nhiên, giai đoạn “mua gì cũng thắng” đã qua. Cơ hội sẽ tập trung vào những doanh nghiệp có nền tảng tài chính lành mạnh, quản trị minh bạch, lợi thế cạnh tranh rõ ràng và khả năng hưởng lợi từ đà tăng trưởng kinh tế.

Điều đó đồng nghĩa nhà đầu tư cần nâng cao năng lực phân tích doanh nghiệp thay vì chạy theo tâm lý đám đông hoặc các cơn sóng ngắn hạn. Chất lượng tài sản sẽ trở thành yếu tố quyết định hiệu quả đầu tư trong những năm tới.