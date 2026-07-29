Nửa đầu năm, một tập đoàn thu hơn 37.000 tỷ tại thị trường Việt Nam

Công ty TNHH SCG Việt Nam (Tập đoàn SCG) vừa công bố số liệu hoạt động kinh doanh nửa đầu năm.

Theo đó, Việt Nam tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của SCG tại khu vực. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2026, SCG ghi nhận doanh thu tại Việt Nam đạt khoảng 1,42 tỷ USD tương đương (37,12 nghìn tỷ đồng), tăng 126% so với cùng kỳ năm trước.

Theo phía doanh nghiệp, kết quả này có được là nhờ hoạt động kinh doanh cải thiện và việc tái vận hành Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn (LSP) từ cuối năm ngoái.

Tại Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn, dự án Cải tạo LSP đã hoàn thành hơn 60% tiến độ và vẫn đang tiếp tục hoàn thiện theo kế hoạch, dù những gián đoạn tạm thời về nguồn nguyên liệu do căng thẳng địa chính trị tại khu vực Trung Đông.

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ tăng tính linh hoạt trong lựa chọn và sử dụng nguyên liệu đầu vào, nâng cao khả năng thích ứng trong vận hành, đồng thời củng cố năng lực cạnh tranh dài hạn của ngành hóa dầu Việt Nam.

Tổ hợp hóa dầu Long Sơn (LSP) được cấp giấy chứng nhận đầu tư tháng 7/2008 và trải qua nhiều biến động. Tháng 6/2018, SCG thành nhà đầu tư duy nhất, tăng vốn đầu tư lên hơn 5 tỷ USD, là dự án FDI lớn nhất tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Tổ hợp hóa dầu Long Sơn (LSP), ảnh chụp tháng 2/2026. (Ảnh: Trần Chung)

Tại nhóm ngành SCG Decor, kim ngạch xuất khẩu gạch sứ tráng men của PRIME Group tăng 24% so với cùng kỳ năm trước, phản ánh nhu cầu ngày càng tăng của các sản phẩm giá trị cao được sản xuất tại Việt Nam trên thị trường quốc tế. Doanh nghiệp đang mở rộng công suất để đáp ứng tăng trưởng xuất khẩu trong tương lai, qua đó tiếp tục củng cố vị thế của Việt Nam như một trung tâm sản xuất vật liệu xây dựng cao cấp.

Trong khi đó, ngành Bao bì SCGP đang mở rộng công suất sản xuất bao bì carton tại miền Nam Việt Nam thông qua khoản đầu tư khoảng 622 tỷ đồng. Dự kiến đi vào hoạt động thương mại trong năm 2027, dự án sẽ được trang bị công nghệ hiện đại nhằm nâng cao độ ổn định của nguồn cung và phục vụ tốt hơn khách hàng tại một trong những khu vực sản xuất phát triển nhanh nhất Việt Nam.

Ông Thammasak Sethaudom, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn SCG, cho biết, giữa bối cảnh toàn cầu còn nhiều biến động, doanh nghiệp vẫn kiên định đầu tư dài hạn tại Việt Nam. Lãnh đạo SCG đặt niềm tin vào tương lai của nền công nghiệp Việt Nam.

SCG là một trong những Tập đoàn hàng đầu Đông Nam Á. Tại Việt Nam, SCG bắt đầu hoạt động từ năm 1992 và hiện có 28 công ty với hơn 15.000 nhân viên trên toàn quốc. Hiện, "ông lớn" đến từ Thái Lan đã hiện diện trong các lĩnh vực như vật liệu xây dựng, smart living, hóa chất, bao bì và logistics.