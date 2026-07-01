Những lần mua vào cổ phiếu MWG của ông Nguyễn Đức Tài

CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) vừa công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ. Theo đó, ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu MWG với mục đích tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 31/7 đến ngày 28/8/2026, thông qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Nếu mua đủ lượng đăng ký, sở hữu của Chủ tịch Thế Giới Di Động sẽ tăng lên gần 33,44 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 2,264%. Tạm tính theo mức giá đóng cửa 65.200 đồng/cổ phiếu trong phiên 28/7, ông Tài có thể phải chi khoảng 65 tỷ đồng cho giao dịch này.

Động thái của ông Nguyễn Đức Tài được công bố trong bối cảnh diễn biến cổ phiếu MWG không thuận lợi. Sau khi thiết lập mức giá cao nhất lịch sử 94.400 đồng/cổ phiếu vào đầu tháng 2/2026, mã bán lẻ này bước vào quá trình điều chỉnh và mất khoảng 30% giá trị. Đà giảm của cổ phiếu càng gây chú ý khi trái ngược với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tăng trưởng tốt. Sáu tháng đầu năm 2026, MWG ghi nhận doanh thu thuần 95.305 tỷ đồng, tăng gần 29% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp cũng chuẩn bị chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức tiền mặt đợt đầu với tỷ lệ 10%.

Thực tế, đây không phải lần đầu ông Nguyễn Đức Tài mua cổ phiếu MWG khi thị giá chịu sức ép lớn.

Hồi giữa tháng 11/2022, khi thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua giai đoạn điều chỉnh mạnh, ông Tài đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu MWG. Thời gian đăng ký ban đầu kéo dài từ ngày 14/11 đến ngày 13/12/2022, song vị Chủ tịch đã hoàn tất toàn bộ giao dịch chỉ trong ba phiên từ ngày 14/11 đến ngày 16/11.

Sau giao dịch, lượng cổ phiếu MWG do ông Tài nắm giữ tăng từ hơn 34,1 triệu lên hơn 35,1 triệu đơn vị, tương ứng khoảng 2,4% vốn điều lệ. Dựa trên giá đóng cửa trung bình trong ba phiên thực hiện, số tiền ông Tài chi ra được ước tính gần 40 tỷ đồng.

Thời điểm đó, MWG vừa trải qua một nhịp giảm sâu, tính từ đầu tháng 9 đến thời điểm ông Tài hoàn thành giao dịch, MWG đã giảm khoảng 45%. Sau đó, MWG có những nhịp hồi phục khá nhanh. Trong nửa cuối tháng 1/2023, MWG tăng từ vùng 42.000 đồng lên gần 50.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng mức tăng khoảng 19% trước khi quay lại xu hướng điều chỉnh.

Đợt mua tiếp theo của vị thuyền trưởng MWG diễn ra vào cuối năm 2023, thời điểm cổ phiếu chịu sức ép đồng thời từ kết quả kinh doanh suy giảm và hoạt động bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài. Ông Nguyễn Đức Tài đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu trong khoảng thời gian từ ngày 8/11 đến ngày 7/12/2023. Tuy nhiên, ông chỉ mua được 110.000 cổ phiếu, tương ứng 11% lượng đăng ký, với lý do diễn biến thị trường không phù hợp. Sau giao dịch, sở hữu của ông tăng từ hơn 35,1 triệu lên hơn 35,2 triệu cổ phiếu.

Trùng với thời gian giao dịch của ông Tài, cổ phiếu MWG ghi nhận một nhịp hồi, thoát khỏi vùng đáy khoảng 35.000 đồng và cao hơn 16% so với đầu tháng 11.

Ngay sau khi kết thúc đợt giao dịch trên, ông Tài tiếp tục đăng ký mua thêm 500.000 cổ phiếu trong thời gian từ ngày 12/12/2023 đến ngày 10/1/2024. Kết quả, Chủ tịch MWG mua được 200.000 cổ phiếu, tương ứng 40% lượng đăng ký, nâng sở hữu lên hơn 35,4 triệu đơn vị, tương ứng 2,42% vốn điều lệ.

Hai lần mua với tổng khối lượng thực tế 310.000 cổ phiếu cuối năm 2023 và đầu năm 2024 diễn ra trước một nhịp tăng tương đối mạnh. Từ mức 35.100 đồng ngày 1/11/2023, MWG tăng lên 49.000 đồng vào đầu tháng 3/2024, tương ứng gần 40% và đến tháng 9 có thời điểm tiến lên vùng 67.000-68.000 đồng, gần gấp đôi so với đáy cuối tháng 10/2023.

Nhìn lại các giao dịch, điểm chung là ông Nguyễn Đức Tài thường đăng ký mua khi MWG đã trải qua một đợt điều chỉnh lớn và tâm lý nhà đầu tư đối với doanh nghiệp ở trạng thái thận trọng.

Tuy nhiên, giao dịch của người nội bộ chỉ nên được xem là một tín hiệu tham khảo. Lịch sử MWG cho thấy cổ phiếu có thể hồi phục sau khi lãnh đạo mua vào, nhưng mức tăng và độ bền của mỗi chu kỳ còn phụ thuộc vào kết quả kinh doanh, định giá, dòng tiền thị trường và bối cảnh kinh tế.