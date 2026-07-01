Nhà đầu tư chứng khoán "nín thở" chờ một thông tin quan trọng

Sau nhịp điều chỉnh mạnh của thị trường chứng khoán trong những tuần gần đây, giới đầu tư đang hướng sự chú ý tới cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) diễn ra ngày 29/7.

Trong bối cảnh VN-Index vừa mất hơn 200 điểm từ vùng đỉnh, mọi tín hiệu về lãi suất của Fed đều có thể trở thành yếu tố tác động đến tâm lý nhà đầu tư, dòng vốn quốc tế và diễn biến của thị trường trong thời gian tới.

Theo ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối Ngân hàng Đầu tư, Công ty Chứng khoán An Bình (ABS), lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm vẫn neo cao sau chạm mức cao nhất kể từ năm 2025. Thị trường tuần này dự báo biến động mạnh trước quyết định lãi suất từ Fed.

Fed sẽ kết thúc cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày vào ngày 29/7. Khác với các kỳ họp trước, lần này giới đầu tư gần như không có nhiều tín hiệu để định hình trước kết quả. Ngày càng nhiều tổ chức tài chính lớn cho rằng Fed vẫn có khả năng nâng lãi suất ngay trong tháng 7, trong bối cảnh giá dầu tăng mạnh và căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông làm gia tăng rủi ro lạm phát.

Dữ liệu từ công cụ FedWatch của CME Group cho thấy thị trường hiện định giá xác suất Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp lần này lên 36,3%, cao hơn đáng kể so với mức 16% cách đây một tuần. Xa hơn, xác suất Fed tiếp tục tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9 đã lên tới 81%.

Một trong những nguyên nhân khiến thị trường trở nên khó đoán là cách điều hành mới của Chủ tịch Fed Kevin Warsh. Thay vì phát tín hiệu định hướng trước mỗi cuộc họp như các nhiệm kỳ trước, ông Warsh chủ trương không sử dụng forward guidance, đồng thời nhiều lần nhấn mạnh sẽ không chấp nhận tình trạng lạm phát duy trì ở mức cao nhưng từ chối tiết lộ bước đi tiếp theo của Fed.

Điều đó đồng nghĩa thị trường phải liên tục điều chỉnh kỳ vọng theo từng số liệu kinh tế mới công bố. Chỉ một báo cáo về lạm phát, việc làm hoặc tiêu dùng cũng có thể làm thay đổi hoàn toàn dự báo về chính sách tiền tệ. Reuters nhận định cuộc họp tháng 7 đang trở thành một trong những kỳ họp khó dự báo nhất của Fed trong nhiều năm.

Theo ông Nguyễn Thế Minh, những biến động từ chính sách của Fed sẽ nhanh chóng lan tỏa tới Việt Nam thông qua ba kênh chính là tỷ giá, dòng vốn ngoại và mặt bằng lãi suất.

Nếu USD tiếp tục mạnh lên sau quyết định của Fed, VND sẽ chịu áp lực lớn hơn. Đồng thời, lợi suất trái phiếu Mỹ duy trì ở mức cao cũng khiến dòng vốn quốc tế có xu hướng ưu tiên các tài sản tại thị trường phát triển thay vì các thị trường mới nổi, trong đó có Việt Nam. Đây cũng là yếu tố có thể kéo dài xu hướng bán ròng của khối ngoại trên thị trường chứng khoán.

Đáng chú ý hơn, áp lực còn có thể lan sang mặt bằng lãi suất trong nước. Trong bối cảnh nền kinh tế vẫn cần lượng vốn lớn để duy trì tăng trưởng, hệ thống ngân hàng tiếp tục đảm nhận vai trò cung ứng phần lớn nguồn vốn trung và dài hạn cho doanh nghiệp. Nếu Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ trong khi USD duy trì sức mạnh, mặt bằng lãi suất tại Việt Nam khả năng sẽ neo cao lâu hơn dự kiến và điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới thị trường chứng khoán.