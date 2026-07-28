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PNJ công bố thông tin bất thường

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Chỉ trong 27 ngày đầu tháng 7, PNJ đã chi hơn 7.060 tỷ đồng mua kim cương, vàng từ khách hàng giữa làn sóng bán ra ồ ạt trong bối cảnh thị trường khủng hoảng.

Ngày 28/7, Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) gửi Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) văn bản công bố thông tin bất thường, cập nhật tình hình hoạt động kinh doanh tới cổ đông và nhà đầu tư sau những biến động mạnh của thị trường kim cương trong tháng 7.

Theo PNJ , từ 1/7-20/7, khách hàng bán lại lượng lớn kim cương. Trong khoảng thời gian này, doanh nghiệp ghi nhận tổng doanh thu đạt 1.588 tỷ đồng, trong khi giá trị hàng mua lại lên tới 5.900 tỷ đồng.

Thư gửi cổ đông, nhà đầu tư ngày hôm nay. Ảnh: N.M.

Sau khi rà soát toàn diện diễn biến thị trường và các chỉ số vận hành, từ ngày 21/7, PNJ đã điều chỉnh quy trình thu đổi, khuyến khích khách hàng chuyển sang sản phẩm khác trong danh mục của doanh nghiệp.

Sau 7 ngày triển khai (từ 21-27/7) cho thấy những tín hiệu tích cực. Tổng doanh thu đạt hơn 1.390 tỷ đồng, trong khi giá trị hàng mua lại là hơn 1.160 tỷ đồng. Đáng chú ý, 95% khách hàng lựa chọn phương án chuyển đổi sản phẩm thay vì bán lại , góp phần cải thiện dòng tiền hoạt động so với giai đoạn đầu tháng 7.

PNJ cho biết, khách hàng vẫn duy trì nhu cầu mua sắm nữ trang và tiếp tục gắn bó với thương hiệu. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng lưu ý đây mới là kết quả ghi nhận trong thời gian ngắn và cần thêm thời gian để đánh giá tính bền vững của xu hướng này.

PNJ bắt đầu gặp khủng hoảng sau khi ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (Công ty P-Lab ) bị khởi tố vì liên quan đến vụ án buôn lậu kim cương vào đầu tháng 7.

Doanh số thu mua lại các sản phẩm của PNJ trong 3 tuần sau khi ông Thảo bị bắt lớn gấp 5 lần bán ra; cổ phiếu PNJ cũng giảm mạnh trong tháng 7 và mất gần một nửa giá trị vốn hóa.

Theo Ngọc Mai

Tiền Phong

Từ Khóa:
PNJ, công bố

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