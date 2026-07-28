Một cổ phiếu bị tự doanh CTCK bán ròng trăm tỷ trong phiên thị trường hồi phục

Thị trường phục hồi khá tốt trong phiên 28/7 với lực cầu cải thiện, áp lực cung giảm mạnh. Kết phiên VN-Index tăng 11,61 điểm (0,70%) lên mức 1.680,62 điểm. Khối ngoại tiếp tục bán ròng khoảng 1.966 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK bán ròng 178 tỷ đồng trên HOSE.

Cụ thể, nhóm tự doanh CTCK mua ròng mạnh nhất tại HT1 với giá trị 39 tỷ đồng, tiếp theo là HPG (38 tỷ đồng), STB (13 tỷ đồng), MSN (9 tỷ đồng), FUESSV50 (8 tỷ đồng), ACB (7 tỷ đồng), SSI (6 tỷ đồng), VGC (6 tỷ đồng), BSR (5 tỷ đồng) và VHM (5 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, POW là cổ phiếu bị tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất với giá trị 117 tỷ đồng, tiếp theo là SAM (57 tỷ đồng), MWG và PNJ cùng bị bán ròng 27 tỷ đồng, MCH và BAF cùng ở mức 16 tỷ đồng, VNM (13 tỷ đồng), FUEVFVND (12 tỷ đồng), trong khi TCB và CTG cùng ghi nhận giá trị bán ròng 7 tỷ đồng.