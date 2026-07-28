Từng bán cổ phiếu để 'hy sinh lợi ích cá nhân', Chủ tịch Phát Đạt nay muốn mua lại 20 triệu cổ phiếu PDR

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt vừa công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch Hội đồng quản trị doanh nghiệp.

Theo đó, ông Đạt đăng ký mua 20 triệu cổ phiếu PDR bằng phương thức khớp lệnh. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch kéo dài từ ngày 31/7 đến ngày 29/8/2026. Mục đích được công bố là cơ cấu lại danh mục đầu tư.

Trước giao dịch, ông Nguyễn Văn Đạt đang nắm giữ hơn 274,75 triệu cổ phiếu PDR, tương đương 27,54% vốn điều lệ Phát Đạt. Nếu mua đủ số cổ phiếu đăng ký, lượng cổ phần thuộc sở hữu của ông sẽ tăng lên gần 294,76 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ 29,54%.

Trong thông báo gửi cơ quan quản lý, giá trị giao dịch dự kiến được ghi nhận là 200 tỷ đồng, tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, số tiền thực tế sẽ phụ thuộc vào thị giá PDR trong thời gian thực hiện giao dịch.

Chiều 28/7, cổ phiếu PDR giao dịch quanh mức 11.600 đồng/cổ phiếu, tăng khoảng 4% so với phiên trước. Tạm tính theo mức giá này, ông Đạt sẽ phải chi khoảng 232 tỷ đồng để mua đủ 20 triệu cổ phiếu.

Đáng chú ý, giao dịch được đăng ký trong bối cảnh thị giá PDR đang ở vùng thấp nhất kể từ tháng 5/2023. So với vùng đỉnh giữa tháng 10/2025, giá cổ phiếu này đã giảm hơn một nửa.

Đây không phải lần đầu ông Nguyễn Văn Đạt mua cổ phiếu PDR trong năm nay. Hồi đầu tháng 4, Chủ tịch Phát Đạt đã hoàn tất mua 3 triệu cổ phiếu bằng phương thức khớp lệnh, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu từ 27,24% lên 27,54%. Giá trị thương vụ khi đó được ước tính khoảng 47 tỷ đồng.

Như vậy, nếu giao dịch mới hoàn tất, tổng số cổ phiếu PDR ông Đạt mua trong năm 2026 sẽ đạt 23 triệu đơn vị.

Ở chiều ngược lại, vào tháng 8 và đầu tháng 9/2025, ông Đạt từng bán ra 88 triệu cổ phiếu PDR khi thị giá ở vùng khoảng 24.550 đồng/cổ phiếu, mức cao nhất trong vòng một năm tại thời điểm đó. Giá trị lượng cổ phiếu bán ra được ước tính hơn 2.200 tỷ đồng.

So với lượng cổ phiếu đã bán năm ngoái, số cổ phiếu ông Đạt đăng ký mua lần này chỉ tương đương gần 23%. Ngay cả khi mua thành công toàn bộ 20 triệu cổ phiếu, lượng PDR do Chủ tịch Phát Đạt nắm giữ vẫn thấp hơn khoảng 65 triệu cổ phiếu so với thời điểm trước đợt bán 88 triệu cổ phiếu năm 2025.