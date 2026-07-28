Ông Nguyễn Đức Tài đăng ký mua cổ phiếu MWG

Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (MWG) vừa công bố giao dịch cổ phiếu của người nội bộ. Cụ thể, ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch Hội đồng quản trị MWG đã đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu MWG nhằm tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến được thực hiện thông qua thỏa thuận hoặc khớp lệnh trên sàn, trong thời gian từ 31/07/2026 đến 28/08/2026.

Trên thị trường, cổ phiếu MWG vừa có phiên hồi phục tốt 3% lên mức 65.200 đồng/cp. Tạm tính theo mức giá này, ông Tài cần chi hơn 65 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch trên.

Về tình hình kinh doanh, năm 2026, MWG đặt mục tiêu doanh thu 185.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 9.200 tỷ đồng, tăng lần lượt 19% và 30% so với năm trước.

Sau nửa đầu năm, doanh nghiệp đã ghi nhận doanh thu hợp nhất 95.305 tỷ đồng, tăng gần 29% so với cùng kỳ và hoàn thành khoảng 52% kế hoạch năm. Tăng trưởng tiếp tục được dẫn dắt bởi hai động lực chính là chuỗi Điện Máy Xanh cùng Bách Hóa Xanh.

Trong đó, CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX) hé lộ số liệu sơ bộ quý 2 với doanh thu ước đạt trên 32.700 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế ước vượt 2.580 tỷ đồng, tăng tới 80% so với quý 2/2025. Biên lợi nhuận sau thuế trong kỳ đạt khoảng 8,1%. Với kết quả trên, DMX đã hoàn thành khoảng 53% kế hoạch doanh thu và 65% kế hoạch lợi nhuận sau thuế của cả năm 2026.

Dự kiến trong tháng 8 tới, gần 1,27 tỷ cổ phiếu của Điện Máy Xanh sẽ chính thức có phiên giao dịch đầu tiên trên HOSE. Quy mô vốn hóa thị trường của Điện Máy Xanh ước tính đạt khoảng 101.000 tỷ đồng, tương đương 3,8 tỷ USD - cao hơn nhiều so với vốn hóa của công ty mẹ là Thế Giới Di Động (96.000 tỷ đồng).

Trong khi đó, chuỗi Bách Hóa Xanh ghi nhận doanh thu 28.300 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tăng 25% so với cùng kỳ. Riêng quý 2, doanh thu tăng hơn 31%, nhờ cả hai nhóm ngành hàng chủ lực là thực phẩm tươi sống và hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) đều duy trì mức tăng trưởng hai chữ số.

Đáng chú ý hơn cả là hiệu quả của chiến lược mở rộng mạng lưới. Bách Hóa Xanh mở mới thêm 632 cửa hàng trong nửa đầu năm, MWG cho biết nhóm này đã ghi nhận lợi nhuận hoạt động dương ngay ở cấp độ cửa hàng, kể cả sau khi phân bổ chi phí kho vận. Đây là bước tiến đáng kể bởi các cửa hàng mới thường cần thời gian khá dài để đạt điểm hòa vốn.