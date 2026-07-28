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Xuất hiện người mua PNJ tạm lỗ ngay 7% trong ngày đầu tiên

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Xuất hiện người mua PNJ tạm lỗ ngay 7% trong ngày đầu tiên

Cổ phiếu PNJ vừa có phiên “đi tàu lượn” khi có thời điểm tăng trạm trần nhưng lại đóng cửa ở mức giá đỏ.

Cổ phiếu Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ) đang trải qua một trong những giai đoạn biến động mạnh nhất lịch sử niêm yết. Sau phiên “cháy hàng” trước đó, PNJ khởi đầu phiên 28/7 đầy hưng phấn và có thời điểm tăng chạm trần. Tuy nhiên, áp lực bán sau đó đã làm thu hẹp đà tăng, thậm chí còn đẩy cổ phiếu này xuống vùng giá đỏ.

Kết phiên 28/7, thị giá PNJ dừng ở mức 32.650 đồng/cp, giảm nhẹ 0,76% so với giá tham chiếu. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư đang tạm lỗ khá sâu. Đặc biệt với những người mua giá trần (35.200 đồng/cp), khoản đầu tư này đang tạm lỗ hơn 7% ngay trong ngày T0. Đáng chú ý, đây lại là lực lượng đông đảo khi chiếm 25% tổng khối lượng giao dịch hôm nay (5,1 triệu cp ~ 180 tỷ đồng).

Phân bổ khối lượng giao dịch cổ phiếu PNJ theo mức giá ngày 28/7

Chưa thể xác định chính xác thành phần nhà đầu tư trong số các lệnh mua giá trên nêu trên. Tuy nhiên, có một điểm trùng hợp là khối ngoại lại bất ngờ đảo chiều mua ròng trên PNJ với khối lượng tương đương. Đây là một tín hiệu tích cực đối với PNJ sau giai đoạn bị khối ngoại xả mạnh kể từ khi biến cố kim cương xảy ra.

Với thị giá 32.650 đồn/cp như hiện nay, vốn hóa thị trường của PNJ tương ứng vào khoảng 16.700 tỷ đồng, giảm hơn 60% so với đỉnh hồi cuối tháng 1. Sức ép giảm giá tăng mạnh chủ yếu diễn ra trong khoảng thời gian sau khi cựu Giám đốc P-Lab, công ty thành viên của PNJ, bị khởi tố trong vụ án buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương.

Sự việc sau đó tác động đến tâm lý khách hàng, làm gia tăng đột biến nhu cầu bán lại kim cương và trang sức tại hệ thống PNJ. Theo Tổng giám đốc PNJ Phan Quốc Công, kể từ khi biến cố xảy ra, doanh số bán ra của công ty chỉ bằng khoảng một phần năm doanh số mua vào, khiến áp lực thanh khoản và dòng tiền ngắn hạn khó tránh khỏi.

PNJ khẳng định vẫn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ mua lại sản phẩm, song đã tạm thời điều chỉnh quy trình tiếp nhận và lộ trình thanh toán để phù hợp với năng lực xử lý cũng như nguồn thanh khoản thực tế.

Ở một diễn biến liên quan, PNJ vừa ra thông báo mới về khung giờ tiếp nhận mua lại sản phẩm và danh sách cửa hàng tiếp nhận giao dịch mua lại sản phẩm.

Đáng chú ý, PNJ giới hạn khung giờ tiếp nhận giao dịch mua lại sản phẩm chỉ 2h mỗi ngày, từ 15h đến 17h. Số lượng cửa hàng tiếp nhận mua lại theo danh sách công bố của PNJ là 110 cửa hàng. Con số này chỉ tương đương 1/4 số cửa hàng của PNJ trên toàn quốc (430 cửa hàng – theo báo cáo cuối quý 1/2026).

Với phương án nhận tiền, giá trị mua lại được PNJ thanh toán thành 5 đợt, trong đó “T” là ngày giao dịch. Cụ thể, khách hàng được nhận 10% giá trị mua lại ngay tại ngày T. Sau 30 ngày, PNJ thanh toán thêm 20%. Hai đợt tiếp theo tại T+60 và T+90, mỗi đợt tương đương 25% giá trị mua lại. Phần còn lại 20% được thanh toán tại T+120, qua đó hoàn tất 100% nghĩa vụ.

Như vậy, sau 60 ngày kể từ ngày giao dịch, khách hàng đã nhận được tổng cộng 55% giá trị mua lại. Tỷ lệ này tăng lên 80% tại T+90 và được thanh toán đầy đủ sau 120 ngày.

Hà Linh

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